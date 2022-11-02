"Человек он плохой, подлый": Пугачева не смогла спасти лицемера Киркорова

Алла Пугачева бросила Филиппа Киркорова из-за его характера.
Одиозный певец Филипп Киркоров, который регулярно попадает в скандалы, имел шанс кардинально изменить характер во время брака с Аллой Пугачевой.
Блогер Рустам Солнцев считает, что Киркоров и петь никогда не умел, поэтому публику берет в основном эпатажем, перьями и стразами.
Артиста Солнцев характеризует как однозначно плохого, лицемерного человека.
"Киркоров, ребята, дурак! Человек он плохой, подлый, доверять ему нельзя, он лицемерный", - заявил Рустам.
Блогер добавил, что у певца был шанс стать "нормальным человеком". Для этого Господь послал ему Аллу Борисовну, но та быстро поняла, "какой рядом с ней петушок", и долго не продержалась.
"Себялюбивый петушок, занимающийся бесконечным самолюбованием... И стало ей противно. Заметьте, когда они расстались, Пугачева о нем говорить теперь не может и не хочет", - отметил Солнцев.
Напомним, ранее домработница Люся, которая более 20 лет работала на Филиппа Киркорова, решила рассказать подробности личной жизни певца.
Женщина призналась, что ее бывший босс (она уже 2 года не работает у Киркорова) - однолюб, но мог связать свою жизнь со многими знаменитостями.
Также мы рассказывали, что российский пропагандист Владимир Соловьев заявил, что певец Филипп Киркоров разорвал все связи с Аллой Пугачевой и Максимом Галкиным.
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