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Бывший муж Ани Лорак снова женится: новая пассия показала кольцо с бриллиантом

25 сентября 2021, 01:45
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Избранницу Мурата Налчаджиоглу зовут Лилия, она работает визажистом. Пара с весны 2020 года стала активно делиться совместными снимками в Сети.

Мурат Налчаджиоглу сделал своей возлюбленной предложение/ instagram.com/__l_i_l_i_a___/

Бывший муж певицы Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу сделал предложение своей 25-летней возлюбленной.

Девушка опубликовала в Instagram фото. На безымянном пальце у нее красуется помолвочное кольцо с большим бриллиантом. Сама она стоит в белом коротком топе на фоне моря и гор.

Фото девушка подписала коротко и лаконично, оставив один лишь смайлик в виде красного сердца.

Избранницу бывшего супруга Ани Лорак зовут Лилия. Известно, что возлюбленная турецкого бизнесмена работает визажистом. Пара с весны 2020 года стала активно делиться совместными снимками в Сети.

Стоит отметить, что Лилия немного похожа на бывшую жену Мурата: у нее темные волосы, выразительные глаза и такая же утонченная фигура, как и у Ани Лорак.

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Поклонники засыпали пару поздравлениями.

"Вау, мои поздравления. Наконец-то", "Будьте счастливы и любите друг друга", "Класс, поздравляю", "Когда свадьба? Супер пара", "Поздравляю", "Красивые", "Счастья вам".

Лилия и Мурат на время расставались. Тогда бизнесмен публиковал фото с дочкой и экс-супругой. Например, в апреле Лорак и Налчаджиоглу вышли в свет в России. Их заметили на вечеринке в честь именин Аллы-Виктории Киркоровой.

Лилия же выкладывала фото, как развлекалась сама. Но вскоре она снова сошлась с Муратом, сейчас они вместе находятся в Турции.

Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу - отношения

Ани Лорак развелась с Муратом Налчаджиоглу 31 января 2019 спустя почти 10 лет брака.

Причиной развода стала измена Мурата. В декабре 2018-го певица подала иск о расторжении брака.

Как оказалось, Мурат Налчаджиоглу променял певицу на VIP-проститутку, с которой вскоре расстался.

У Ани Лорак был роман с Егором Глебом - репером и музыкальным продюсером, который когда-то жил с Татьяной Решетняк (Tayanna).

viber
Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу новости шоу бизнеса
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