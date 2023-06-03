Бывший муж Ани Лорак снова женился

Экс-муж Ани Лорак, турецко-украинский бизнесмен Мурат Налчаджиоглу, 3 июня, женился на своей возлюбленном - визажистке Лилии.

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Мурат Налчаджиоглу, Ани Лорак, свадьба / коллаж Главред, фото УНИАН и Instagram

Экс-муж певицы Ани Лорак, турецко-украинский бизнесмен Мурат Налчаджиоглу в субботу, 3 июня, вступил в брак со своей возлюбленной – визажисткой Лилией. Соответствующий свадебный контент был опубликован в социальной сети Instagram.

Пара устроила свадебную в одном из особняков в киевском пригороде Конча-Заспа. Налчаджиоглу был в классическом костюме голубого цвета. А невеста для церемонии выбрала белоснежное платье-рыбку с открытыми плечами.

К слову, Мурат Налчаджиоглу и Лилия вместе почти два с половиной года. Причем предложение бизнесмен сделал возлюбленной еще в сентябре 2021 года, но из-за вторжения России в Украину церемонию пришлось отложить. До того коммерсант в течение 10 лет был женат на поп-певице Ани Лорак, которая еще в 2014 году уехала в Москву, молчит о войне, которую страна-агрессор РФ ведет против нашей страны и активно развлекает россиян. У супругов есть общая дочь − 11-летняя София. У Лилии также есть дочь от предыдущих отношений.

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Новая свадьба Мурата Налчаджиоглу / Instagram

Новая свадьба Мурата Налчаджиоглу / Instagram

В отличие от певицы, ее бывший муж, Мурат Налчаджиоглу, проявляет любовь и уважение к Украине - турецкий бизнесмен рассказал, почему остается в стране во время войны и занимается благотворительностью.

Минувшей осенью, в самый разгар ракетных ударов по энергоструктуре Украины Налчаджиоглу на своей странице в Instagram он опубликовал сторис, полную гнева к русским солдатам, а также солидарности к украинцам.

"Лучше быть в темноте, холоде и без света, но свободными", - пишет он.

К сообщению он добавил несколько антивоенных хэштегов и эмодзи украинского флага и красного сердца.

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