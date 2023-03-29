Бывший муж Лорак высказался про РФ после скандальных заявлений певицы про войну

Мурат Налчаджиоглу, в отличие от бывшей возлюбленной, не сомневается в своих убеждениях.

Мурат Налчаджиоглу рассказал, что думает про РФ / instagram.com/muratnalca

Певица украинского происхождения Ани Лорак долгое время не высказывала своей мнение относительно войны в Украине. Недавно она оправдалась за то, что продолжает жить и работать в стране-оккупанте, а войну назвала "конфликтом", который очень ее огорчает.

Тем не менее она остается лояльной к рф, несмотря на то, что ее попытки усидеть на двух стульях начинают вызывать подозрение даже там - ее концерты из-за связи с Украиной отменяют, а здесь не желают видеть из-за солидарности со страной-агрессором.

И пока Лорак мечется, не зная, какую сторону ей принять, ее бывший супруг, турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу, после скандальных высказываний певицы молчать также не стал.

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Он давно определился с позицией, с лета снова живет со своей новой спутницей в Украине, и помогает нашей стране и ее защитникам из любви и уважения к месту, которое стало для него родным.

На своей странице в Instagram он опубликовал сторис, в котором крупным шрифтом написал: "Россия - агрессор", а также добавил хэштеги "берегите себя", "Киев", "Украина".

Мурат Налчаджиоглу рассказал, что думает про РФ / instagram.com/muratnalca

Напомним, Ани Лорак на 11 месяце полномасштабной войны в Украине, которую развязала РФ, вспомнила, что она - украинка.

Ранее запроданка Лорак жаловалась на то, что она стала очень одинока и скучает по своим родственникам, которые, очевидно, остались в Украине. О том, что этих же родственников бомбит страна, которой она продалась, Каролина Куек умалчивает.

В отличие от нее, ее бывший муж, Мурат Налчаджиоглу, проявляет любовь и уважение к Украине - турецкий бизнесмен рассказал, почему остается в стране во время войны и занимается благотворительностью.

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