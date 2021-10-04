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Бывшие солистки группы Тату объявили о воссоединении, продюсер негодует

4 октября 2021, 23:01
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Весной 2022 года состоится официальный трибьют Тату, в рамках которого коллектив воссоединится.

Татушки заявили о возобновлении группы

Российские певицы Лена Катина и Юлия Волкова обрадовали поклонников новостью о воссоединении группы Тату, которая была популярна в 90-х.

Первой короткий ролик в Instagram опубликовала Катина. Она рассказала, что весной 2022 года состоится официальный трибьют Тату, в рамках которого коллектив воссоединится. Певица предложила поклонникам написать, кого из популярных артистов они хотят увидеть в этом проекте.

Также Лена заинтриговала новостью о том, что на одной из крупных стриминговых площадок готовится к выходу сериала о группе.

Позже информацию о сериале и официальном трибьюте подтвердила Волкова. Она также призвала поклонников выбрать, каких звезд они хотят увидеть на предстоящем концерте.

Отметим, что продюсер и композитор Сергей Галоян, который обладает авторскими правами на многие хиты группы, в том числе Нас не догонят, Я сошла с ума, Мальчик-гей, написал в Instagram, что не давал согласия на трибьют.

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"Ребята, никакого "трибьюта" 2022 не будет, я не давал разрешения и не собираюсь", – подчеркнул он, призвав Катину "уметь договариваться со всеми сторонами".

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Также Галоян разместил официальное уведомление с запретом на использование композиций, правами на которые он обладает и пригрозил обращением в суд.

По словам композитора, Катина выступает с заявлениями, которые порочат его репутацию, и препятствует его текущим проектам, в частности, проведению трибьют-шоу 200 по встречной, которое Галоян запланировал на 20 ноября этого года.

Ранее Главред писал о том, что бывшая участница популярной в свое время группы Тату Юлия Волкова идет в политику. Она подала документы на участие в праймериз Единой России, которые пройдут с 24 по 30 мая, "засветила" свой предвыборный ролик.

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