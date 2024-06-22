Бывшая жена Мурата Налчаджиоглу удивила своим заявлением - детали

Лилия Реус решила поделится своими размышлениями на счет счастливых моментов в жизни.

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Лилия Реус показала свои новые фото / коллаж: Главред, фото: instagram.com/__l_i_l_i_a___/

Бывшая жена украинского бизнесмена турецкого происхождения Мурата Налчаджиоглу, Лилия Реус показала свои свежие фото.

На своей странице в Instagram Лилия опубликовала свои две фотографии.

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"Коллекционируйте прекрасные моменты", - написала Реус.

Лилия сфотографировалась в корсете с распущенными волосами и позировала на фоне моря.

Кто такой Мурат Налчаджиоглу? Мурат Налчаджиоглу - турецкий бизнесмен. Бывший муж певицы Ани Лорак (2009-2019), отец ее единственной дочери Софии (2011). Живет на две страны - Украину и Турцию.

Отметим, ранее Лилия Реус показала редкое фото с дочерью в то время, как ее муж Мурат Налчаджиоглу уехал за границу отдыхать с любовницей.

А также бывший муж Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу попытался в очередной раз защитить новую избранницу, но выдал случайно подробности второго развода.

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