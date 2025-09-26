Будто из фильма про мафию: Александр Усик роскошно отметил годовщину свадьбы

Украинский чемпион Александр Усик и его жена Екатерина отпраздновал 16-ю годовщину отношений.

Александр Усик и Екатерина Усик отметили годовщину отношений / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Екатерина Усик

Жена украинского боксера Александра Усика поделилась в своем Instagram, как они с мужем отпраздновали шестнадцатую годовщину брака. Знаковое событие в их семейной жизни превратилось в настоящий романтический праздник - пара примерила элегантные образы и отправилась на роскошное свидание.

Супруги ответственно подошли к выбору наряда для вечера. Александр предстал в классическом костюме с белой рубашкой, но без галстука, что придало его образу непринужденной элегантности. С уложенными назад волосами Усик напоминал голливудского актера Тома Харди, известного своими "гангстерскими" ролями в фильмах.

Александр Усик и Екатерина Усик уже 16 лет в браке / фото: instagram.com, Екатерина Усик

Екатерина выбрала черное платье с полуоткрытой спиной, которое дополнила туфлями-лодочками на высоком каблуке. Волосы она собрала в гладкий пучок, а завершили образ массивные круглые серьги, часы и стильная сумочка Hermès Kelly Mini.

Екатерина Усик - образ на свидание / фото: instagram.com, Екатерина Усик

Подробнее образы можно было разглядеть в Instagram Stories Екатерины, где она поделилась кадрами их прибытия на праздничную локацию. Атмосфера фото напоминала кадры из фильмов о мафии: стильная пара, которая держится за руки, роскошный автомобиль и уверенные взгляды друг на друга.

Александр Усик и Екатерина Усик прибывают на локацию свидания / фото: instagram.com, Екатерина Усик

Ужин проходил в утонченной атмосфере: зал был оформлен в белых оттенках, украшен розами и свечами, а вечер сопровождала живая музыка и танцевальные номера. Изюминкой стал момент, когда украинский чемпион пригласил свою жену на танец. На фотографиях хорошо видно, с каким теплом и любовью Александр смотрел на Екатерину.

Танец Александра Усика с женой / фото: instagram.com, Екатерина Усик

"Киевское свидание 25.09.25", - так подписала романтические снимки жена боксера.

Александр Усик / инфографика: Главред

Ранее Главред сообщал, что Усик потерял первое место в рейтинге сильнейших боксеров мира независимо от весовой категории (P4P), по версии авторитетного журнала The Ring. Американец Теренс Кроуфорд стал конкурентом Усика в рейтинге и впервые за полтора года подвинул чемпиона.

Также Всемирная боксерская организация (WBO) обязала украинского боксера и абсолютного чемпиона в супертяжелом весе Александра Усика пройти медицинское обследование из-за его танцев с Надей Дорофеевой. Видео с благотворительного вечера, где Усик зажигает с певицей вызвало сомнения в состоянии его здоровья.

О персоне: Александр Усик Александр Усик - непобежденный украинский боксер-профессионал, выступающий в первой тяжелой и тяжелой весовых категориях. Лучший боксер независимо от весовой категории по версии журнала "The Ring" (2022-2023). Действующий чемпион мира в профессиональном боксе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н. ч.) и The Ring (2022-н. ч.) в тяжелом весе и абсолютный чемпион мира (2018-2019) в первом тяжелом весе, сообщает "Википедия".

