Бритни Спирс нашла новую любовь в Харькове

Певица не смогла устоять перед всемирно известным блогером.
Сердце Бритни Спирс накануне свадьбы с Сэмом Асгари похитил импозантный харьковчанин по имени Степан.
Фотографией своей новой любви певица поделилась в своем Instagram-аккаунте. И речь идет вовсе не о мужчине. Спирс очень приглянулся украинский кот-блогер.
Степан - украинский кот с сотнями тысяч фанатов в социальных сетях. 13-летний харьковский котоблгер прославился своим абсолютно безразличием на "человеческие" блага. Хозяйка чаще всего фотографирует Степана за столом, на котором стоят различные напитки и угощения. Кот кладет одну лапку на стол и становится поразительно похож на завсегдатая, которого можно увидеть в каждом баре.
Не устояла перед харизмой харьковчанина даже всемирно известная певица Бритни Спирс.
Недавно она запостила фотографию со Степаном, и оставила к кадру забавную подпись: "Только что снялась в фильме "Идол"... Там точно будет много хитов и ярких фотографий. Надеюсь, вы, ребята, весело проводите время, потому что я - точно! Если я пропадаю время от времени, меня можно найти где-нибудь с этим котом!"
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Ранее в Сети появились редкие фото повзрослевших сыновей Бритни Спирс.
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