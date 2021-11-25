Бритни Спирс нашла новую любовь в Харькове

Бритни Спирс приглянулся украинец Степан / gettyimages.com

Сердце Бритни Спирс накануне свадьбы с Сэмом Асгари похитил импозантный харьковчанин по имени Степан.

Фотографией своей новой любви певица поделилась в своем Instagram-аккаунте. И речь идет вовсе не о мужчине. Спирс очень приглянулся украинский кот-блогер.

Степан - украинский кот с сотнями тысяч фанатов в социальных сетях. 13-летний харьковский котоблгер прославился своим абсолютно безразличием на "человеческие" блага. Хозяйка чаще всего фотографирует Степана за столом, на котором стоят различные напитки и угощения. Кот кладет одну лапку на стол и становится поразительно похож на завсегдатая, которого можно увидеть в каждом баре.

Не устояла перед харизмой харьковчанина даже всемирно известная певица Бритни Спирс.

Недавно она запостила фотографию со Степаном, и оставила к кадру забавную подпись: "Только что снялась в фильме "Идол"... Там точно будет много хитов и ярких фотографий. Надеюсь, вы, ребята, весело проводите время, потому что я - точно! Если я пропадаю время от времени, меня можно найти где-нибудь с этим котом!"

Реклама

Бритни Спирс захотела провести время с котоблогером Степаном / instagram.com/britneyspears

Читайте такжеАнна Неплях без нижнего белья засветила своих "мисс Вселенная" в ультраоткровенном наряде

Ранее в Сети появились редкие фото повзрослевших сыновей Бритни Спирс.

Другие интересные новости: