Брэдли Купер и Ирина Шейк снова завели роман - СМИ / скриншоты из видео

Легендарные знаменитости - 47-летний актер/режиссер Брэдли Купер ("Звезда родилась", "Мальчишник в Вегасе") и 36-летняя модель Ирина Шейк – снова начали встречаться. Об этом пишет британский таблоид Daily Mail.

По данным журналистов, пара крайне и крайне тепло общается. Особенно они сблизились во время воспитания общей дочери Леи.

Купер и Шейк недавно вместе отметили Хэллоуин. Артист был в костюме медведя, а модель - в образе звезды стиля "пин-ап" Бетти Пейдж. Причем девушка премилейшим образом восседала на коленях у мужчины.

"Ирина хотела бы, чтобы у ее дочери был брат и сестра, и Брэдли поддержал эту идею", - сказал инсайдер из окружения пары.

К слову, Купер был в отношениях с Шейк около 4 лет. У них родилась дочь, над которой пара оформила совместную опеку. СМИ писали, что пара рассталась из-за отношений Купера с Леди Гагой, которые вспыхнули на съемках фильма "Звезда родилась". Сразу после этого Шейк завела роман с американским хип-хоп-исполнителем Канье Уэстом. Но отношения продлились недолго.

Напомним, ранее стало известно, что легендарный 59-летний голливудский актер Джонни Депп расстался с 37-летней адвокатессой Джоэль Рич.

Позднее сообщалось о том, что экс-жена Деппа, актриса Эмбер Херд была признана судом виновной в клевете, которая повлекла за собой последствия для жизни и карьеры Джонни. За свое преступление она обязана выплатить крупный штраф.

Позже стали известны условия, при которых Джонни Депп готов "простить" своей бывшей жене Эмбер Херд многомиллионную компенсацию в качестве возмещения ущерба.

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