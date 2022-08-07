Бойфренд Дорофеевой Кацурин показал, как она проводит время с его детьми:

На фото видно, как Михаил Кацурин кормил своего годовалого сына Ивана, а Надя Дорофеева взахлеб играла с его шестилетней доченькой - Сашей.
Известная украинская поп-певица Надя Дорофеева и ее бойфренд, ресторатор Михаил Кацурин поделились снимками, на которых играют с его детьми. Фото они выложили в Іnstagram.
Михаил кормил своего годовалого сына Ивана, а Дорофеева играла с его шестилетней дочерью Сашей.
Фото Дорофеевой с дочерью опубликовал Кацурин, в то время как Надя сфотографировала любимого с сыном.
"Мужчины на совещании", – так певица подписала фотографию.
Напомним, ранее Дорофеева не раз отмечала, что не убивается в спортзалах ради безупречной фигуры, и занимается спортом для поддержания тонуса и в свое удовольствие.
На своей странице в Instagram во время войны артистка начала собирать полезные советы и ресурсы, которые могут помочь ее фанатам справиться со стрессом и улучшить себя.
Кроме того, Дорофеева поделилась с поклонниками новым откровенным фото. Звезда опубликовала снимок, на которой позировала без белья, прикрывшись розовым платьем. Впрочем, ничего не помешало фанатам рассмотреть ее татуировки и насладиться ее шикарной фигурой.
Другие новости:
- Слухи подтвердились: Дорофеева впервые показала лицо своего нового парня
- "Теперь можно, Вова ничего не скажет": Позитив вмешался в любовный многоугольник Нади Дорофеевой
- Позитив объяснил, зачем опубликовал фото поцелуя с Дорофеевой