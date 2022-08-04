Дорофеева показала романтический снимок со своим возлюбленным Кацуриным

Дорофеева / УНИАН

https://stars.glavred.info/dorofeeva-uzhe-ne-stesnyaetsya-otnosheniy-s-kacurinym-pevica-pokazala-romanticheskoe-foto-10390832.html

Известная украинская поп-певица (бывшая солистка группы "Время и стекло") Надя Дорофеева, которая активно дает благотворительные концерты в поддержку украинцев, показала фанатам романтическое фото со своим бойфрендом ‒ киевским ресторатором Михаилом Кацуриным.

В на снимке в Insta-stories Надя и ее возлюбленный сидят на улице на скамейке и неспешно пьют кофе. При этом на фото можно увидеть только их ноги и руки, а вот лица пара решила скрыть.

Затем Дорофеева лишь добавила к этому снимку "сердечко" ‒ не скрывая, так сказать, свои романтические чувства к Кацурину.

Напомним, ранее Дорофеева не раз отмечала, что не убивается в спортзалах ради безупречной фигуры, и занимается спортом для поддержания тонуса и в свое удовольствие.

На своей странице в Instagram во время войны артистка начала собирать полезные советы и ресурсы, которые могут помочь ее фанатам справиться со стрессом и улучшить себя.

Кроме того, Дорофеева поделилась с поклонниками новым откровенным фото. Звезда опубликовала снимок, на которой позировала без белья, прикрывшись розовым платьем. Впрочем, ничего не помешало фанатам рассмотреть ее татуировки и насладиться ее шикарной фигурой.

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