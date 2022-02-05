"Боже, это точно Надя?": Дорофеева без белья ошеломила феерическим анонсом новой песни

Надя Дорофеева / instagram.com/nadyadorofeeva

Певица Надя Дорофеева поделилась с поклонниками новым откровенным фото.

На своей странице в Instagram звезда опубликовала снимок, на которой позирует без белья, прикрывшись розовым платьем. Это не помешало фанатам рассмотреть ее татуировки и насладиться ее шикарной фигурой.

Таким образом певица анонсировала релиз песни "Разноцветная", который состоится 18 февраля.

instagram.com/nadyadorofeeva

Поклонники были в восторге не только от прекрасной новости от своей любимицы, но и от ее внешнего вида.

"Боже, это точно Надя?", "Надя, ты прекрасна", "Надя! Какая же ты нереальная! А релиз безумно ждём", "Вот это анонс!", - писали в комментариях под постом певицы.

Ранее Надя Дорофеева поделилась фото с отдыха на мексиканском курорте. На своей страничке в Instagram артистка опубликовала пикантный снимок, на котором позировала в полутени топлес спиной к камере.