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"Больно прикасаться к лицу": Санта Димопулос показала серьёзные проблемы с лицом

Алена Кюпели
29 августа 2023, 11:01 обновлено 29 августа, 11:01
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Санта Димопулос пожаловалась на проблемы с кожей лица.
Санта Димопулос
Санта Димопулос переехала в Дубай/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/santadimopulos

Певица украинского происхождения и танцовщица Санта Димопулос, которая с начала войны выехала из Украины и ездит по люксовым европейским курортам, наконец-то осела. Место для жизни она выбрала тоже не простое: Дубай.

Как написала Димопулос на своей странице в Telegram, она не решилась показать свое лицо в социальной сети Instagram, поэтому выложила фото в телеграмме.

"Просто чтобы не было иллюзий, что у меня всегда все волшебно, а инстаграм это реальная жизнь. После сотен перелетов за короткое время, сбоя режима, переездов, нервов - мой организм дал сбой. Опять меня обсыпало так, что больно прикасаться к лицу", - делится Санта.

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На фото Санта Димопулос и ее лоб:

Санта Димопулос и ее кожа
Санта Димопулос и ее кожа / Скриншот Телеграмм

Она также добавила, что страдает в Дубае от отсутсвия нужных специалистов, а также сообщила, что о ее переезде будет новый пост.

Напомним, ранее Димопулос похвасталась приглашением на вечеринку, которая была посвящена Дню рождения Лолиты Османовой - дочери российского олигарха Эльдара Османова.

Ранее украинский шоумен и телеведущий Андрей Джеджула сделал неожиданное признание, которое касается его отношений с сыном, которому ему родила блогер и танцор Санта Димопулос.

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