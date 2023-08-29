"Больно прикасаться к лицу": Санта Димопулос показала серьёзные проблемы с лицом

Певица украинского происхождения и танцовщица Санта Димопулос, которая с начала войны выехала из Украины и ездит по люксовым европейским курортам, наконец-то осела. Место для жизни она выбрала тоже не простое: Дубай.
Как написала Димопулос на своей странице в Telegram, она не решилась показать свое лицо в социальной сети Instagram, поэтому выложила фото в телеграмме.
"Просто чтобы не было иллюзий, что у меня всегда все волшебно, а инстаграм это реальная жизнь. После сотен перелетов за короткое время, сбоя режима, переездов, нервов - мой организм дал сбой. Опять меня обсыпало так, что больно прикасаться к лицу", - делится Санта.
На фото Санта Димопулос и ее лоб:
Она также добавила, что страдает в Дубае от отсутсвия нужных специалистов, а также сообщила, что о ее переезде будет новый пост.
Напомним, ранее Димопулос похвасталась приглашением на вечеринку, которая была посвящена Дню рождения Лолиты Османовой - дочери российского олигарха Эльдара Османова.
Ранее украинский шоумен и телеведущий Андрей Джеджула сделал неожиданное признание, которое касается его отношений с сыном, которому ему родила блогер и танцор Санта Димопулос.
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