Санта Димопулос гульнула на Дне рождения у дочери российского олигарха

Вечеринка, устроенная по случаю праздника, была организована в Монако.

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Санта Димопулос засветилась на вечеринке Лолиты Османовой / коллаж: Главред, фото: instagram.com/santadimopulos

Певица, блогерша и медиадива Санта Димопулос хоть и посещает Киев время от времени, живет с начала полномасштабной войны в Монако. Там она не отказывает себе в удовольствии посещать различные светские мероприятия.

Не отказалась Димопулос и от общения с друзьями из страны-оккупанта. На выходных артистка похвасталась приглашением на вечеринку, которая была посвящена Дню рождения Лолиты Османовой - дочери российского олигарха Эльдара Османова.

На своей странице в Instagram она сперва опубликовала фото именинницы с пожеланием исполнения желаний, затем показала снимки, которые она сделала во время праздника.

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Пока Санта Димопулос в публичном пространстве не комментировала свое участие в вечеринке, которую устроила уроженка страны, одобряющей полное уничтожение украинского народа.

Санта Димопулос засветилась на вечеринке Лолиты Османовой / коллаж: Главред, фото: instagram.com/santadimopulos

Ранее Олег Винник рассказал, какая судьба ожидает его суперхиты, которые были написаны на русском языке - певец ответил, будет ли он следовать тренду с переводом песен на украинский.

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