Санта Димопулос гульнула на Дне рождения у дочери российского олигарха

Певица, блогерша и медиадива Санта Димопулос хоть и посещает Киев время от времени, живет с начала полномасштабной войны в Монако. Там она не отказывает себе в удовольствии посещать различные светские мероприятия.
Не отказалась Димопулос и от общения с друзьями из страны-оккупанта. На выходных артистка похвасталась приглашением на вечеринку, которая была посвящена Дню рождения Лолиты Османовой - дочери российского олигарха Эльдара Османова.
На своей странице в Instagram она сперва опубликовала фото именинницы с пожеланием исполнения желаний, затем показала снимки, которые она сделала во время праздника.
Пока Санта Димопулос в публичном пространстве не комментировала свое участие в вечеринке, которую устроила уроженка страны, одобряющей полное уничтожение украинского народа.
Ранее Олег Винник рассказал, какая судьба ожидает его суперхиты, которые были написаны на русском языке - певец ответил, будет ли он следовать тренду с переводом песен на украинский.
Также украинский телеведущий Алексей Суханов раскрыл подробности своих отношений с родителями, которые живут в стране-оккупанте и поддерживают военную пропаганду.
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