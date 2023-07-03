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Санта Димопулос гульнула на Дне рождения у дочери российского олигарха

Анна Подгорная
3 июля 2023, 19:42 обновлено 3 июля, 19:45
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Вечеринка, устроенная по случаю праздника, была организована в Монако.
Санта Димопулос
Санта Димопулос засветилась на вечеринке Лолиты Османовой / коллаж: Главред, фото: instagram.com/santadimopulos

Певица, блогерша и медиадива Санта Димопулос хоть и посещает Киев время от времени, живет с начала полномасштабной войны в Монако. Там она не отказывает себе в удовольствии посещать различные светские мероприятия.

Не отказалась Димопулос и от общения с друзьями из страны-оккупанта. На выходных артистка похвасталась приглашением на вечеринку, которая была посвящена Дню рождения Лолиты Османовой - дочери российского олигарха Эльдара Османова.

На своей странице в Instagram она сперва опубликовала фото именинницы с пожеланием исполнения желаний, затем показала снимки, которые она сделала во время праздника.

видео дня

Пока Санта Димопулос в публичном пространстве не комментировала свое участие в вечеринке, которую устроила уроженка страны, одобряющей полное уничтожение украинского народа.

Санта Димопулос гульнула на Дне рождения у дочери российского олигарха
Санта Димопулос засветилась на вечеринке Лолиты Османовой / коллаж: Главред, фото: instagram.com/santadimopulos

Ранее Олег Винник рассказал, какая судьба ожидает его суперхиты, которые были написаны на русском языке - певец ответил, будет ли он следовать тренду с переводом песен на украинский.

Также украинский телеведущий Алексей Суханов раскрыл подробности своих отношений с родителями, которые живут в стране-оккупанте и поддерживают военную пропаганду.

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