Особенная дочь путинистки Милявской выгуляла бикини

Лолита Милявская похвасталась небольшим достижением своей дочери.

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Лолита Милявская показала свою дочь в купальнике/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/lolitamilyavskaya/

Российская певица Лолита Милявская, которая публично поддержала страшное террористическое вторжение РФ в Украину, решила провести отпуск со своей особенной дочерью в Болгарии, где живет семья путинистки.

Более того, в сети появились видео, как она позирует на пляже в купальнике вместе со своей дочкой. Дочь Милявской одета в розовое бикини, в голубую кепку и очки.

Дочь Милявской показалась в бикини / Скриншот Instagram/lolitamilyavskaya

Дочь Лолиты также попыталась процитировать отрывок из популярного мультика. "Сняла, потом пересмотрела. Не стала искать позу, в которой нет морщин на груди. Главное, что молодость без фильтра (это я про Евасика)", - написала она.

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Кто такая Лолита Милявская Лолита Милявская — эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссёр и продюсер украинского происхождения, которая в военном нападении РФ на Украину поддержала страну-террориста Россию.

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Отметим, ранее Максим Галкин во время гастролей в Израиле с юмористическими концертами высмеял артистов, отмененных из-за скандальной "голой" вечеринки Насти Ивлеевой. Не упустил Галкин возможности пошутить и с Лолиты Милявской после отмены ее тура.

А также коллектив Лолиты не получал зарплату. Путинистка призналась, что перестала переводить им деньги, поскольку иначе ей не на что было бы содержать пожилую мать и единственную дочь.

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