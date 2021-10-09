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Без мистики не обошлось: ведущий "Битвы экстрасенсов" вспомнил, как едва не погиб на Бали

9 октября 2021, 18:00

По словам Костицына, в его жизни неоднократно происходили странные, неоднозначные события, несмотря на очень практичный взгляд на жизнь.

Павел Костицын
Павел Костицын едва не утонул в море / instagram.com/pavlokostytsyn

Известный украинский актер и режиссер, многолетний ведущий "Битвы экстрасенсов" Павел Костицын неоднократно подчеркивал, что у него очень практичный взгляд на жизнь. Но некоторым случаям ведущий затрудняется найти рациональное объяснение.

По словам звезды, он много раз был на грани жизни и смерти. Но последний инцидент, который произошел несколько лет назад на Бали, его вообще выбил из колеи. Оказывается, что каким-то мистическим образом волной потянуло Павла в море и он едва не утонул. Об этой истории ведущий рассказал в эфире телеканала LIVE.

"Обратным притяжением, волной в море меня потянуло. Учитывая даже то, что я прекрасно плаваю, могу задерживать дыхание… И вот в самый ответственный момент, когда я начинаю думать о том, что я не вылезу на эти скалы или травмируюсь и умру от потери крови… Как на ковре-самолете, как в сказке, волна берет меня и на плоский камень ножками ставит. И даже ни одной царапинки, ничего", – вспоминал ведущий.

Попутно в программе Костицын признался, что предпочитает не делиться информацией о своей личной жизни.

"Не устаю повторять: счастье любит тишину… Вопрос личной жизни для меня на данный момент решен, к тому же более чем два с половиной года назад", – объяснил он.

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Кто такой Павел Костицын

Павел Костицын – украинский телеведущий, шоумен и актёр, режиссёр-постановщик. С октября 2007 года ведёт реалити-шоу "Битва экстрасенсов" на телеканале СТБ.

С марта 2010 года ведёт "Мистические истории с Павлом Костицыным". С 2009 года Павел Костицын известен как шоумен и ведущий ежегодных церемоний награждения украинского рейтинга народных предпочтений "Фавориты Успеха".

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