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Берет 6 долл с клиента: российский певец стал трансом в США и поселился на улице

Виталий Кирсанов
27 марта 2025, 20:21
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Оскар в красном платье и с длинными светлыми волосами утверждает, что стал женщиной-транссексуалкой.
Певец Оскар занялся проституцией в США
Певец Оскар бродяжничает в США / коллаж: Главред, фото: instagram.com/scarlettlaqueenpage, My life in America / YouTube

Кратко:

  • Оскар бродяжничает и занимается проституцией в США
  • Оскар наносит для защиты от агрессивных клиентов яркий макияж

Популярный в 2000-е российский певец Оскар (настоящее имя - Шамиль Малкандуев), переехавший пять лет назад в США, сменил ориентацию и занялся продажей тела за деньги. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В опубликованном видео, которое было снято в Нью-Йорке, 46-летний певец признается, что сменил род своей деятельности, а также бродяжничает.

В видеоролике Оскар в красном платье и с длинными светлыми волосами утверждает, что стал женщиной-транссексуалкой.

"Дела супер. Сижу, жду клиента. Это мужчины... Я верующая, чтобы не убили клиенты. Клиенты разные, иногда агрессивные...", - говорит Оскар.

Кроме того, автор хита 2000 года "Между мной и тобой" признался, что хочет опять выступать на сцене, и предложил автору видео спеть свою песню под гитару, однако при этом начал исполнять трек Ride популярной певицы Ланы Дель Рей.

Mash утверждает, что Оскар за свои услуги берет шесть долларов, живет на улице в районе Куинс, куда перебрался с Брайтон-Бич, и наносит для защиты от агрессивных клиентов яркий макияж.

По данным канала, в январе Оскару на собранные деньги купили спальный мешок и теплую одежду, но он их не забрал. Оскар отказывается от помощи поклонников. Сестра артиста уточнила, что он страдает манией преследования и не хочет восстанавливать документы. До бродяжничества он работал таксистом и пел в кабаре, однако из-за пандемии коронавируса потерял работу, а выплачиваемое пособие тратил на алкоголь и в конце концов попал в психиатрическую клинику.

Смотрите клип на песню Оскара "Между мной и тобой"

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Кто такой певец Оскар

Оскар (Шамиль Малкандуев) - трансгендерный певец, до 2020 года выступавший под псевдонимами Оскар, Шамиль, Джемма и Скарлетт.

Шамиль Малкандуев родился в семье военного в городе Нальчик (республика Кабардино-Балкария). По национальности балкарец. С 7 до 12 лет вместе с семьёй проживал в Якутии, затем вернулся в Нальчик, где после школы окончил юридический факультет Кабардино-Балкарского государственного университета имени Бербекова. В конце 1990-х годов переехал в Москву, чтобы заниматься музыкой. Первое время он жил в съёмной московской квартире. На фестивале в Нальчике познакомился с основателем группы "Мёртвые дельфины" Артуром Ацаламовым, который впоследствии написал для него несколько песен, в том числе хиты "Бег по острию ножа", "Паноптикум" и "Мажь вазелином".

В 2001 году Оскар в РФ получил премию "Золотой граммофон" за хит "Между мной и тобой".

В 2003 году рассорился с продюсером и потерял права на сценический псевдоним Оскар и исполнение некоторых своих песен. По некоторым данным, причиной тому стала песня "Не надо", в которой Шамиль выступал против войны в Чечне. На песню был снят клип, состоящий из видеозаписей военной хроники времён Чеченской войны и теракта на "Норд-Осте", который транслировался короткое время на телеканале "MTV Россия".

В настоящее время бродяжничает в США.

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