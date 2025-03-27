Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

"Долгое время страдал": умер звезда российских сериалов

Элина Чигис
27 марта 2025, 09:55
236
Алексей Веселкин умер в возрасте 63 лет.
Алексей Веселкин
Алексей Веселкин умер от рака / коллаж: Главред, фото: скрин видео

Вы узнаете:

  • Где умер Алексей Веселкин
  • Кто обнаружил его тело

Российский известный ведущий и актер Алексей Веселкин, который поддерживал террористическое вторжение РФ в Украину, умер вчера, 26 марта, в своей квартире.

Как сообщают пропагандистские росСМИ, коллеги артиста по Российскому академическому молодежному театру уже высказали свои соболезнования.

видео дня

"26 марта ушел из жизни заслуженный артист России Алексей Веселкин. Алексей Веселкин был принят в труппу РАМТа в 1983 году сразу после окончания Театрального училища им. Щукина. За 42 года в театре он сыграл почти 60 ролей, каждая из которых становилась настоящим, ярким событием: Фамусов в "Горе от ума", Джерри в "Проблеме", Сильвио в пушкинском "Выстреле", Антиох в "Беренике", Шиманов в "Ловушки №46". Артист удивительной творческой энергии, колоритный, темпераментный человек с блестящим чувством юмора и магнетическим взглядом. Алексей Алексеевич, дорогой, как нам всем вас не хватать… Глубокие наши соболезнования родным и близким. Держитесь, пожалуйста! Мы с вами", – подчеркнули артисты.

Алексей Веселкин боролся с онкологией
Алексей Веселкин боролся с онкологией / фото: скрин видео

Уже известно, что Веселкин боролся с онкологическим заболеванием – раком крови, его тело обнаружила жена Татьяна Веселкина. У ведущего остались сын Алексей и дочь Анастасия.

"Тело телеведущего накануне в районе 12 часов ночи обнаружила его супруга в квартире на Пятницком шоссе в Москве. Приехавшие на место врачи лишь констатировали его смерть. Ему было 63 года. Долгое время телеведущий страдал от рака крови", — сообщил источник росСМИ.

Алексей Веселкин снимался в сериалах
Алексей Веселкин снимался в сериалах / фото: скрин видео

Алексей Веселкин снимался в кино и сериалах: "Не родись красивой", "Кулагин и партнеры", "FM и ребята" и в других. Также он ранее вел программы "Царь горы", "До 16 и старше".

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Отметим, как сообщал Главред, военнослужащий и комик Виктор Розовый рассказал, как отмечает свой "день рождения". Виктор отметил, что учится контролировать левые конечности и показал, какие шрамы у него остались на голове.

А также рэпер Потап, который сбежал за границу в начале полномасштабной войны в Украине, показался с девушкой в США. На одном из новых снимков с ним засветилась певица, которая была одета в вишневое кружевное боди, но кто она рэпер не уточнил.

Вас может заинтересовать:

Кто такой Алексей Веселкин?

Алексей Веселкин — советский и российский актёр, режиссёр, теле- и радиоведущий, шоумен. Заслуженный артист России (1996).
В течение длительного времени боролся с онкогематологическим заболеванием, от которого скончался 26 марта 2025 года в возрасте 63 лет.
В марте 2022 года поддержал вторжение России в Украину.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России шоу-бизнес новости шоу бизнеса
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Почему Украина согласилась на прекращение огня: Зеленский дал откровенный ответ

Почему Украина согласилась на прекращение огня: Зеленский дал откровенный ответ

10:16Украина
Уничтоженные машины и разбитые дома: в ГСЧС показали последствия атаки РФ по Днепру

Уничтоженные машины и разбитые дома: в ГСЧС показали последствия атаки РФ по Днепру

09:52Украина
Перемирие в Черном море: Рубио сказал, чего хочет РФ в обмен на прекращение огня

Перемирие в Черном море: Рубио сказал, чего хочет РФ в обмен на прекращение огня

09:17Война
Реклама

Популярное

Ещё
В Украине ввели новые правила выплаты пенсий: что изменилось для всех украинцев

В Украине ввели новые правила выплаты пенсий: что изменилось для всех украинцев

Регионы будет заливать дождями: синоптики предупреждают о сильном похолодании

Регионы будет заливать дождями: синоптики предупреждают о сильном похолодании

Интенсивные дожди и похолодание: Украину накроет мощный циклон

Интенсивные дожди и похолодание: Украину накроет мощный циклон

Карта Deep State онлайн за 27 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 27 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Воруют свет в "спящем" режиме: 3 прибора, которые стоит выключать из розетки

Воруют свет в "спящем" режиме: 3 прибора, которые стоит выключать из розетки

Последние новости

10:47

Как выглядит старший сын Меладзе и Джанабаевой: певица похвасталась достижением

10:41

Посевной календарь на апрель 2025: что нужно успеть посадить

10:25

Китайский гороскоп на завтра 28 марта: Драконам - ложь, Собакам - стресс

10:22

США могут как усилить, так и ослабить санкции против РФ: Бессент назвал условия

10:16

Почему Украина согласилась на прекращение огня: Зеленский дал откровенный ответ

Андрей Клименко: Безопасность судоходства в Черном море - это Крым, очищенный от российских военныхАндрей Клименко: Безопасность судоходства в Черном море - это Крым, очищенный от российских военных
09:55

"Долгое время страдал": умер звезда российских сериалов

09:52

Уничтоженные машины и разбитые дома: в ГСЧС показали последствия атаки РФ по ДнепруФото

09:46

Шокирующие ритуалы и традиции Африки: для чего африканцы вставляют в губу тарелку

09:17

Перемирие в Черном море: Рубио сказал, чего хочет РФ в обмен на прекращение огня

Реклама
09:03

"Он обманет всех": названа дата окончания "перемирия", которая изменит все в Украине

08:48

Путинист Иосиф Пригожин публично признался в своей зависимости - детали

08:40

Эпический удар ВСУ по аэродрому "Энгельс": враг потерял почти 100 крылатых ракет

08:24

Карта Deep State онлайн за 27 марта: что происходит на фронте (обновляется)

08:10

Трио в Джидде: каждый о своеммнение

08:09

У Трампа сделали громкое заявление об оккупированных территориях Украины

07:58

"Как же сильно я скучаю": Владимир Ярославский растрогал своим признанием

07:57

Энергетическое перемирие: Зеленский заявил, что механизма мониторинга ударов нет

07:55

Улыбалась на похоронах: дочь Киркорова обратилась к покойному деду-путинисту

07:02

Не приближает мир: Зеленский раскритиковал заявления спецпосланника Трампа Уиткоффа

06:10

Будет "трусить" страну целых 2 недели: когда начнется новая магнитная буря

Реклама
06:10

Корабль дураковмнение

05:50

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо найти панду за 6 секунд

05:50

Винтажная иллюзия: найдите двух котов на ретрокартинке за 7 секунд

05:06

Неизвестный факт для многих: почему в Норвегии запрещено умирать

04:30

ВСУ "поджарили" оккупантов: в воздух взлетел командно-наблюдательный пункт РФ

04:00

Как избавиться от плодовых мушек на кухне: эффективное домашнее средство

03:32

Перемирие в Черном море может быть неэффективным: назван неожиданный нюансВидео

03:10

Все в огне, повреждены дома и машины: как выглядит Днепр после жестких прилетовФото

02:08

Гороскоп на завтра 28 марта: Овнам - хорошая новость, Водолеям - счастье

01:30

Известный британский комик сыграет Хагрида в сериале о Гарри Поттере - СМИ

01:27

"Мы за это боремся": Зеленский сказал, для чего РФ на самом деле морское перемирие

00:29

"РФ убивает каждый день": Зеленский эмоционально отреагировал на атаки по УкраинеФото

00:11

Даша Астафьева раскрыла подробности знакомства с тайным возлюбленным

00:02

РФ морем перевозит оружие через Босфор: эксперт раскрыл подробностиВидео

26 марта, среда
23:19

У Трампа назвали вероятные сроки подписания с Украиной сделки о недрах

23:19

Днепр в огне: рой беспилотников атаковал город, горят жилые районыФотоВидео

23:12

"Он скоро умрет - это факт": Зеленский заинтриговал заявлением о конце Путина

22:58

Все разбегались и падали на землю: РФ атаковала Харьков во время футбольного матчаФотоВидео

22:46

"Я тону": предательница Ани Лорак впервые вышла на связь после свадьбы

22:36

В Украину прибудет новая партия самолетов - Зеленский

Реклама
22:36

"Благодарю всех врачей": Злата Огневич сообщила о пополнении в семье

22:30

Европейские силы в Украине и санкции против РФ: громкие заявления Макрона

21:52

"Самый темный период": Настя Каменских впервые высказалась о разрыве отношений

21:48

Скрыла от Дональда: голливудский актер выдал пикантный секретик Мелании Трамп

21:47

Как правильно постирать коврик для мыши: простой, но очень хороший способВидео

21:37

Харьков массированно атакуют БпЛА: прогремело по меньшей мере 15 взрывовВидео

21:35

В ОП намекнули на число и вероятные места размещения европейских войск в Украине

21:29

Украина получит мощное оружие от Франции: что войдет в пакет помощи на €2 млрд

21:10

Приметы 27 марта: что обязательно нужно сжечь в этот день

21:10

"Она тот человек": звезда "Одних из нас" прокомментировал роман с Энистон

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Пасха 2025
Можно ли брать детей на кладбищеСтрастная пятница-2025: что можно и нельзя делатьКогда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдо
Война с Россией
Бавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУ
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Операция в Курской области
РФ захватила два населенных пункта: в DeepState раскрыли ситуацию на КурщинеАналитики назвали главную причину успеха наступления россиян на КурщинеПробирались по газопроводу: ВСУ разгромили спецназовцев РФ под СуджейОкружение войск и выход ВСУ из Курской области - первые данные источников
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять