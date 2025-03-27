"Долгое время страдал": умер звезда российских сериалов

Алексей Веселкин умер в возрасте 63 лет.

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Алексей Веселкин умер от рака / коллаж: Главред, фото: скрин видео

Вы узнаете:

Где умер Алексей Веселкин

Кто обнаружил его тело

Российский известный ведущий и актер Алексей Веселкин, который поддерживал террористическое вторжение РФ в Украину, умер вчера, 26 марта, в своей квартире.

Как сообщают пропагандистские росСМИ, коллеги артиста по Российскому академическому молодежному театру уже высказали свои соболезнования.

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"26 марта ушел из жизни заслуженный артист России Алексей Веселкин. Алексей Веселкин был принят в труппу РАМТа в 1983 году сразу после окончания Театрального училища им. Щукина. За 42 года в театре он сыграл почти 60 ролей, каждая из которых становилась настоящим, ярким событием: Фамусов в "Горе от ума", Джерри в "Проблеме", Сильвио в пушкинском "Выстреле", Антиох в "Беренике", Шиманов в "Ловушки №46". Артист удивительной творческой энергии, колоритный, темпераментный человек с блестящим чувством юмора и магнетическим взглядом. Алексей Алексеевич, дорогой, как нам всем вас не хватать… Глубокие наши соболезнования родным и близким. Держитесь, пожалуйста! Мы с вами", – подчеркнули артисты.

Алексей Веселкин боролся с онкологией / фото: скрин видео

Уже известно, что Веселкин боролся с онкологическим заболеванием – раком крови, его тело обнаружила жена Татьяна Веселкина. У ведущего остались сын Алексей и дочь Анастасия.

"Тело телеведущего накануне в районе 12 часов ночи обнаружила его супруга в квартире на Пятницком шоссе в Москве. Приехавшие на место врачи лишь констатировали его смерть. Ему было 63 года. Долгое время телеведущий страдал от рака крови", — сообщил источник росСМИ.

Алексей Веселкин снимался в сериалах / фото: скрин видео

Алексей Веселкин снимался в кино и сериалах: "Не родись красивой", "Кулагин и партнеры", "FM и ребята" и в других. Также он ранее вел программы "Царь горы", "До 16 и старше".

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Отметим, как сообщал Главред, военнослужащий и комик Виктор Розовый рассказал, как отмечает свой "день рождения". Виктор отметил, что учится контролировать левые конечности и показал, какие шрамы у него остались на голове.

А также рэпер Потап, который сбежал за границу в начале полномасштабной войны в Украине, показался с девушкой в США. На одном из новых снимков с ним засветилась певица, которая была одета в вишневое кружевное боди, но кто она рэпер не уточнил.

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Кто такой Алексей Веселкин? Алексей Веселкин — советский и российский актёр, режиссёр, теле- и радиоведущий, шоумен. Заслуженный артист России (1996).

В течение длительного времени боролся с онкогематологическим заболеванием, от которого скончался 26 марта 2025 года в возрасте 63 лет.

В марте 2022 года поддержал вторжение России в Украину.

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