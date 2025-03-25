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В РФ ополчились против Ефремова: в театре отказываются с ним работать

Виталий Кирсанов
25 марта 2025, 17:08
490
Авария, которую устроил Ефремов, стала следствием того, как он опустился, уверен режиссер Кирилл Крок.
Михаил Ефремов
Михаил Ефремов / коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

  • Готовы ли работать с Ефремовым в московском театре имени Вахтангова
  • Как прокомментировала освобождение Ефремова певица Вика Цыганова

В Москве директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок отказался сотрудничать с актером Михаилом Ефремовым после условно-досрочного освобождения. Об этом пишут росСМИ.

"Я его совершенно не знаю. Но то, что я видел, когда он был артистом театра "Современник", выходил поддатый где-то на гастролях, не мог двух слов связать, для меня было каким-то ужасом", - отметил Крок.

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По словам постановщика, авария, которую устроил Ефремов, стала следствием того, как он опустился.

Крок добавил, что театр не нуждается в приглашенных артистах: "У нас огромная прекрасная труппа. Мы никого не приглашаем, а уж тем более Ефремова".

В свою очередь, российская артистка Вика Цыганова назвала тюрьму лучшим местом для Ефремова. Своим мнением она поделилась в своем Telegram-канале.

Исполнительница назвала актера убийцей, наркоманом и алкоголиком и выразила мнение, что "ничем хорошим" его освобождение не закончится.

"Лучшее место для него - тюрьма, пока не перевоспитается", - заявила Цыганова.

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За что получил срок Ефремов:

Напомним, 8 июня 2020 года российский актер Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения врезался в авто россиянина Сергея Захарова. В результате Захаров умер от полученных в ДТП травм.

21 и 22 октября в Москве прошло слушание по апелляции Ефремова. В своем последнем слове Ефремов попросил отменить заключение.

Московский городской суд по результатам рассмотрения апелляции сократил Ефремову срок заключения в колонии с 8 лет до 7,5 после выплаты компенсации потерпевшим в зале суда.

Актер отправили проходить наказание в исправительную колонию №4 Белгородской области.

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Кто такой Михаил Ефремов

Михаил Ефремов - советский и российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, сценарист, театральный режиссёр, телеведущий; заслуженный артист РФ (1995), лауреат Государственной премии РФ (2001), двух кинопремий "Ника" (2002, 2016) и премии "ТЭФИ" (2017).

Ефремов родился 10 ноября 1963 года в Москве в театральной семье - актёра Олега Ефремова (1927-2000) и актрисы театра "Современник" Аллы Покровской (1937-2019). Дедушка Михаила Ефремова - оперный режиссёр Борис Покровский. Ефремов снялся в десятках кинофильмах, а также играл многие роли в театре.

В марте 2018 года в ходе спектакля "Не становись чужим" в Самарском театре оперы и балета зрители выразили недовольство качеством выступления Ефремова: артист говорил невнятно и, по некоторым мнениям, был пьян. В ответ Ефремов остановил спектакль и вступил в перебранку с публикой, используя нецензурную лексику

Артист, который играл в "Антикиллере", "Солдатах" и других российских фильмах и сериалах, до "пьяного" ДТП не поддерживал политику Путина. В 2014 году он осудил оккупацию Крыма, а в 2015 году попал в "Белый список" Минкульта Украины, куда вносили фамилии культурных деятелей, не поддерживающих режим Кремля.

Также Ефремов критиковал Путина и читал стихи в рамках проекта "Гражданин поэт", в которых его высмеивал. Тогда актера считали оппозиционером.

Однако позже Ефремов оправдался за высмеивания Путина.

"Я не имею отношения к оппозиции, не имею отношения к политике. Ничего не имею против личности Путина. Почему я должен плохо относиться к человеку, который нас кормит - нас, людей искусства, деятелей кино... Я артист, клоун, а не оппозиционер. Это моя работа", - передавал слова Ефремова его адвокат.

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