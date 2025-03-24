"Хочется жить": российского актера Михаила Ефремова освободили из колонии досрочно

В суде Ефремов заявил, что больше не будет пить и никогда не сядет за руль.

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Михаил Ефремов / коллаж: Главред, фото: Википедия, t.me/mash

Кратко:

Ефремов все переосмыслил в колонии

Актер нуждается в лечении

Ефремов получит работу в кино

61-летнему российскому актеру Михаилу Ефремову, осужденному за ДТП в 2020 году, одобрили условно-досрочное освобождение. Соответствующее решение вынес Алексеевский суд Белгородской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что на заседании Ефремов просил выпустить его по УДО по состоянию здоровья: за последние полгода актера трижды обследовал врач-пульмонолог. По словам медика, заключенного необходимо срочно лечить.

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О том, что Михаил Ефремов подал ходатайство об УДО, стало известно 26 февраля.

На заседании в суде Ефремов заявил, что больше не будет пить и никогда не сядет за руль. По словам артиста, он все осознал и не было ни одного дня, когда он не думал о своем грехе. Ефремов также отметил, что все переосмыслил в колонии, там же произошла переоценка его ценностей.

"Главный мой враг - это алкоголь. И я исключаю его из своей жизни... Хочется жить, но жить по-другому. У меня нелады со здоровьем. И я нуждаюсь в продолжении лечения в специализированных учреждениях", - заявил Михаил Ефремов.

Актер признался, что в колонии красил, убирал мусор, снимал кино и даже занимался КВН, но тоскует по профессии и хочет приносить пользу обществу.

На заседании в суде прокурор заявил, что актер Ефремов искупил свою вину за смертельное ДТП и готов выйти на свободу по УДО. Прокурор отметил, что подсудимый исправился, цель уголовного наказания достигнута, поэтому он одобрил ходатайство об условно-досрочном освобождении. Вместе с тем прокурор напомнил о запрете на управление транспортом сроком на три года после освобождения актера.

Стало также известно, что освободившийся по УДО Ефремов получит работу. Уже с января режиссеры начали делать пробы с ним. Для этого они приезжали к нему в колонию. График съемок уже частично распланирован с ним до 2027 года.

Артист, который играл в "Антикиллере", "Солдатах" и других российских фильмах и сериалах, до "пьяного" ДТП не поддерживал политику Путина. В 2014 году он осудил оккупацию Крыма, а в 2015 году попал в "Белый список" Минкульта Украины, куда вносили фамилии культурных деятелей, не поддерживающих режим Кремля.

Также Ефремов критиковал Путина и читал стихи в рамках проекта "Гражданин поэт", в которых его высмеивал. Тогда актера считали оппозиционером.

Однако позже Ефремов оправдался за высмеивания Путина.

"Я не имею отношения к оппозиции, не имею отношения к политике. Ничего не имею против личности Путина. Почему я должен плохо относиться к человеку, который нас кормит - нас, людей искусства, деятелей кино... Я артист, клоун, а не оппозиционер. Это моя работа", - передавал слова Ефремова его адвокат.

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За что получил срок Ефремов:

Напомним, 8 июня 2020 года российский актер Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения врезался в авто россиянина Сергея Захарова. В результате Захаров умер от полученных в ДТП травм.

21 и 22 октября в Москве прошло слушание по апелляции Ефремова. В своем последнем слове Ефремов попросил отменить заключение.

Московский городской суд по результатам рассмотрения апелляции сократил Ефремову срок заключения в колонии с 8 лет до 7,5 после выплаты компенсации потерпевшим в зале суда.

Актер отправили проходить наказание в исправительную колонию №4 Белгородской области.

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