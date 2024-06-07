Беглец Дмитрий Ступка рассказал о проблемах отца после "пьяного" ДТП - детали

Дмитрий Ступка поделился, что его отец уже полноценно вернулся к работе в театре.

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Дмитрий Ступка дал редкое интервью / коллаж: Главред, фото: instagram.com/stupka777/?hl=uk

Украинский актер Дмитрий Ступка, который сбежал жить в США, дал комментарий о ДТП, которое ранее совершил его отец Остап Ступка в состоянии алкогольного опьянения.

Как заявил Дмитрий в интервью OBOZ.UA, его отец сделал правильные выводы, а все вопросы с пострадавшим в ДТП мужчиной уже решены.

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"Что он мне рассказывал? Что очень досадно, что такое произошло. Но никто от подобного не застрахован. Он с товарищами в тот день проводил благотворительный творческий вечер, собирал деньги для военного госпиталя. Все подробности случившегося мне доподлинно не известны, но знаю от папы, что дорога в тот вечер была очень скользкая", - сказал актер.

Отметим, некоторое время после ДТП роли Остапа Ступки в Театре Франко исполняли другие актеры, но он уже полноценно вернулся к работе.

"Сейчас папа продолжает работать, играет спектакли. Работы сейчас у него из-за войны не так много, как раньше, но все нормально. Он недавно еще одну "Киевскую пектораль" получил – за роль в спектакле "Визит", - добавил Дмитрий.

Резонансное ДТП с участием Остапа Ступки 4 апреля 2023 года Остап Ступка попал в ДТП в Голосеевском районе столицы. Инцидент произошел около 23 часов ночи.

Актер, находясь в состоянии алкогольного опьянения, въехал на своем внедорожнике Range Rover в легковой автомобиль Mitsubishi, припаркованный на остановке. Мужчина, который находился в этом автомобиле, был госпитализирован.

Знаменитость задержали на месте происшествия. Прибор "Драгер" показал 1,62 промилле алкоголя в его крови.

Дмитрий Ступка - последние новости по теме

Добавим, Дмитрий Ступка, который пребывает в США, опубликовал в сети новое фото со своей возлюбленной — певицей Barabanova. В комментариях у Ступки спросили, как он смог пересечь границу Украины в условиях военного положения, но он ничего не написал в ответ.

А также Дмитрий Ступка в августе 2023 года подтвердил отношения с Юлией Барабановой. Теперь пара готовится к свадьбе. Об этом 37-летний артист сообщил на своей странице в Instagram.

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