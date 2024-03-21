"Тянет к негативу": Остап Ступка рассказал, что думает про сбежавшего в США сына

Актер в данном случае воспользовался давно приобретенным принципом.

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Остап Ступка высказался про хейт в адрес его сына Дмитрия Ступки / коллаж: Главред, фото: instagram.com/stupka777, скриншот YouTube

Актер Дмитрий Ступка, наследник украинской актерской династии, сейчас живет в США, за что наше общество в современных военных реалиях нередко его критикует. Сам артист в своем переезде не видит ничего дурного.

Журналисты ЖВЛ решили поинтересоваться мнением про Ступку-младшего у его отца - актера театра, кино и озвучки Остапа Ступки, который и сам мастерски попадает в скандалы. Чего-только стоит недавнее ДТП с его участием.

За многолетнюю карьеру Остап Ступка научился не обращать внимание на негатив в свой адрес. Такую же тактику он избрал и в том, что касается претензий к его сыну - просто игнорировать.

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"Хейт в нашем обществе - это один из тих факторов, который люди очень хорошо научились делать. Почему-то тянет к какому-то такому негативу. Я не обращаю на это внимания. Я не читаю, например. Он (сын Дмитрий - прим. редактора) тоже не читает. Надо другим заниматься", - убежден актер.

Кто такой Остап Ступка? Остап Ступка - украинский актер театра и кино, телеведущий. Народный артист Украины (2009). Сын народного артиста СССР Богдана Ступки, сообщает "Википедия".

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