"Тянет к негативу": Остап Ступка рассказал, что думает про сбежавшего в США сына

Актер Дмитрий Ступка, наследник украинской актерской династии, сейчас живет в США, за что наше общество в современных военных реалиях нередко его критикует. Сам артист в своем переезде не видит ничего дурного.
Журналисты ЖВЛ решили поинтересоваться мнением про Ступку-младшего у его отца - актера театра, кино и озвучки Остапа Ступки, который и сам мастерски попадает в скандалы. Чего-только стоит недавнее ДТП с его участием.
За многолетнюю карьеру Остап Ступка научился не обращать внимание на негатив в свой адрес. Такую же тактику он избрал и в том, что касается претензий к его сыну - просто игнорировать.
"Хейт в нашем обществе - это один из тих факторов, который люди очень хорошо научились делать. Почему-то тянет к какому-то такому негативу. Я не обращаю на это внимания. Я не читаю, например. Он (сын Дмитрий - прим. редактора) тоже не читает. Надо другим заниматься", - убежден актер.
Кто такой Остап Ступка?
Остап Ступка - украинский актер театра и кино, телеведущий. Народный артист Украины (2009). Сын народного артиста СССР Богдана Ступки, сообщает "Википедия".
Ранее бывшая протеже Потапа, певица Мишель Андраде, рассказала про странную встречу с музыкальным продюсером - единственную за время полномасштабной войны.
Также украинская актриса Екатерина Тышкевич показала последствия сепсиса на теле. У артистки появились крупные шрамы, которые она пытается убрать болезненными процедурами.
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