Дмитрий Ступка женится: актер беглец-раскрыл подробности свадьбы

Ступка-младший готовится вступить в брак с возлюбленной, с которой живет в США.

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Дмитрий Ступка и Юлия Барабанова женятся / коллаж: Главред, фото: instagram.com/stupka777

Украинский актер и наследник знаменитой актерской династии Дмитрий Ступка в августе 2023 года подтвердил отношения с Юлией Барабановой. Теперь пара готовится к свадьбе.

Об этом 37-летний артист сообщил на своей странице в Instagram. Он поделился фото с возлюбленной из Лас-Вегаса с подписью: "Все, что мне нужно в этой жизни - это ты и наши дети... Люблю тебя".

В комментариях к снимкам он сообщил, что готовится сыграть с Юлией свадьбу, и уже даже определился с местом проведения церемонии - пара поедет на Гавайи. Правда, после этого заявления Ступка-младший комментарии к кадрам с возлюбленной скрыл.

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Для Дмитрия Ступки брак с Юлией Барабановой будет вторым. С 2016 по 2022 годы он был женат на ведущей Полине Луговой, которая в 2017-ом родила ему дочь Богдану.

Дмитрий Ступка и Юлия Барабанова женятся / instagram.com/stupka777

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