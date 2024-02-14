Дмитрий Ступка женится: актер беглец-раскрыл подробности свадьбы

Украинский актер и наследник знаменитой актерской династии Дмитрий Ступка в августе 2023 года подтвердил отношения с Юлией Барабановой. Теперь пара готовится к свадьбе.
Об этом 37-летний артист сообщил на своей странице в Instagram. Он поделился фото с возлюбленной из Лас-Вегаса с подписью: "Все, что мне нужно в этой жизни - это ты и наши дети... Люблю тебя".
В комментариях к снимкам он сообщил, что готовится сыграть с Юлией свадьбу, и уже даже определился с местом проведения церемонии - пара поедет на Гавайи. Правда, после этого заявления Ступка-младший комментарии к кадрам с возлюбленной скрыл.
Для Дмитрия Ступки брак с Юлией Барабановой будет вторым. С 2016 по 2022 годы он был женат на ведущей Полине Луговой, которая в 2017-ом родила ему дочь Богдану.
Ранее украинская актриса Виталина Библив откровенно рассказала, почему колеблется стать матерью. 43-летняя артистка призналась, что всегда мечтала про большую семью, но пока не сложилось.
Также любовник-альфонс предательницы Ани Лорак, тренер по йоге Исаак Виджраку, высказался про их роман. В частности мужчина отметил, что они вынуждены строить отношения на расстоянии.
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