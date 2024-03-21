Остап Ступка рассказал, уволили ли его из театра после "пьяного" киевского ДТП

Известный украинский актер Остап Ступка прокомментировал слухи о том, что после "пьяного" ДТП в Киеве в апреле 2023 года его уволили из театра в интервью проекту "ЖВЛ".
"Как я не снимаюсь в кино? Это была неправда. Не читайте глупостей. Не тратьте свое время на этих людей, пишущих чепуху", — сказал актер.
По словам самого актера, суды по его ДПТ идут до сих пор. Тем временем он продолжает активно работать.
"Я полноценно работаю в театре, я снимаюсь в кино. Сейчас еще есть планы. Есть в театре премьеры, готовятся регулярно. Люди ходят, билетов не достать. Что касается кино, то ожидаю, в этом году должна состояться премьера фильма" Безумные" режиссера Дениса Тарасова, где я скромно тоже участвовал. Серьезный продукт и я с нетерпением ожидаю. Когда будет — не знаю, может летом, говорят, может в сентябре, октябре. Но в моей жизни это будет одно из таких знаковых событий, что касается кино", — поделился Ступка.
Кто такой Остап Ступка?
Остап Ступка - украинский актер театра и кино, телеведущий. Народный артист Украины (2009). Сын народного артиста СССР Богдана Ступки, сообщает "Википедия".
Напомним, ДТП произошло летом прошлого года произошла по улице Федорова в Голосеевском районе Киева. Следователи установили, что Ступка выехал на встречную полосу и въехал в припаркованный автомобиль, где за рулем сидел 38-летний водитель.
На предсудебном заседании Ступке выдвинули обвинения в нарушении правил безопасности дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, что повлекло тяжкие телесные повреждения у потерпевшего.
После этого он сказал, что не считает себя преступником, а аварию актер называет несчастным случаем. Более того, по мнению знаменитости, этот инцидент был послан ему судьбой или "отцом с небес".
24 ноября 2023 года Голосеевский райсуд Киева вынес приговор звезде в виде ограничения свободы сроком на три года, однако в надзорном ведомстве не согласились с этим решением. В прокуратуре считают, что наказание для виновника аварии было "слишком мягким".
кроме ограничения свободы на 3 года, Голосеевский суд также обязал взыскать со звезды около 10 тысяч гривен, потраченных на экспертизы, и забрать у него водительское удостоверение на 8 лет. Ни артиста, ни сторону обвинения этот сценарий не устроил. Адвокаты звезды готовят апелляцию.
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