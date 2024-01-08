"А как Вы выехали из Украины? Волонтер?": беглецу Ступке прилетело за фото с девушкой

На фотографиях Дмитрий Ступка и его возлюбленная Юлия находилась в ресторане, где, по всей видимости, праздновали День рождения девушки.

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Дмитрий Cтупка вместе с новой возлюбленной отпраздновал в США ее День рождения / фото Instagram

Артист Дмитрий Ступка, представитель знаменитой актерской династии, который уже практически два года пребывает в США, опубликовал в сети новое фото со своей возлюбленной — певицей Barabanova (Юлия Калибашко).

На фотографиях пара находилась в ресторане, где, по всей видимости, праздновала День рождения девушки.

"Люблю. Сладкие 16", — написал актер под постом.

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К слову, в комментариях у Ступки спросили, как он смог пересечь границу Украины в условиях военного положения, но он ничего не написал в ответ.

Любопытно, ранее актер уже публиковал фото своей новой подруги, и она в целом понравилась его фолловерам. Они особо отметили ее большие глаза и аккуратный нос ‒ особенно в сравнении с бывшей супругой Дмитрия Полиной Логуновой.

К слову, Юлия уже давно живет в Лос-Анджелесе и имеет сына Марка от предыдущих отношений. У самого Дмитрия есть дочь Богдана от предыдущего брака с Логуновой. Девочка и ее мама тоже живут в США.

Напомним, ранее украинская блогерша и экс-супруга актера Дмитрия Ступки Полина Логунова, которая переехала в США к своему бойфренду и активно развивает свой бизнес, опозорилась высказываниями в серии ответов-вопросов со своими подписчиками.

Сам же Дмитрий Ступка в День независимости Украины выложил фото с новой возлюбленной - молоденькой девушкой-блондинкой.

"Спасибо, что ты у меня есть", - подписал фото артист.

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