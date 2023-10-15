Беглец Дмитрий Ступка в США похвастался фото с красоткой-возлюбленной

Известный украинский актер Дмитрий Ступка, который уехал из страны незадолго до начала вторжения РФ в Украину, сейчас наслаждается жизнью в США. И решил показать своим фолловерам в Instagram на фото новую возлюбленную ‒ певицу Юлию Калабишку (которая выступает под псевдонимом Barabanovа).
Снимок был сделан на легендарной площади Times Square в городе Нью-Йорк. Девушка ласково обнимает Ступку, а у того на губах застыла полуулыбка.
Впервые актер раскрыл имя своей новой пассии в конце августа этого года. Он опубликовал селфи с Юлией и поблагодарил ее за то, что "она у него есть".
О новой избраннице наследника легендарной украинской актерской династии пока известного немного. Юлия – певица и блогер, которая имеет более 93 тысяч фолловеров. Сейчас живет в Лос-Анджелесе вместе со своим сыном Марком от предыдущих отношений.
У Ступки тоже есть ребенок от первого брака ‒дочь Богдана. Вместе со своей матерью Полиной Логуновой она тоже живет в США. Ступка и Логунова уехала туда незадолго до начала полномасштабной войны и своего развода.
Напомним, ранее украинская блогерша и экс-супруга актера Дмитрия Ступки Полина Логунова, которая переехала в США к своему бойфренду и активно развивает свой бизнес, опозорилась высказываниями в серии ответов-вопросов со своими подписчиками.
Сам же Дмитрий Ступка в День независимости Украины выложил фото с новой возлюбленной - молоденькой девушкой-блондинкой.
"Спасибо, что ты у меня есть", - подписал фото артист.
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