"Гросу?": Младший Ступка показал новую пассию

Дмитрий Ступка продолжает жить свою счастливую жизнь в Америке.

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Ступка показал новую пассию / Коллаж Главред, фото Instagram/stupka777

Украинский актер Дмитрий Ступка и правнук легендарного актера Богдана Ступки, показал свою новую девушку.

В День Независимости Украины, актер, который с начала полномасштабного вторжения России в Украину живет в США, поделился кадрами на своей странице в Instagram.

Так, Ступка выложил фото с молоденькой девушкой-блондинкой. "Спасибо, что ты у меня есть", - подписал фото артист.

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В комментарии к нему тут же пришли поклонники и друзья, которые принялись нахваливать красоту девушки. Между тем, пользователи также обратили внимание, что новая пассия Ступки похожа на украинскую певицу Алину Гросу.

Сам же Ступка также прокомментировал фото девушки, указав, что да, они похожи.

На фото - Ступка со своей новой пассией и комментарий по поводу Гросу:

Напомним, ранее Дмитрий Ступка попал в очередной скандал.

Как известно, актер проживает в США и на своей странице в Instagram он поделился фотографией своей дочери, которую поздравил с Днем рождения. Он также сопроводил фото песней, которая и стала триггером для украинцев, которые уже 14 месяцев живут в состоянии постоянной войны с Россией.

Ранее украинская блогерша и экс-супруга актера Дмитрия Ступки Полина Логунова, которая переехала в США к своему бойфренду и активно развивает свой бизнес, опозорилась высказываниями в серии ответов-вопросов со своими подписчиками.

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