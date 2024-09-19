Арсений Яценюк раскрыл подробности смертельной болезни покойной сестры

Ее борьба с раком стала для политика примером беспрецедентной смелости.

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Арсений Яценюк новости - Арсений Яценюк рассказал, как его сестра боролась с онкологией / коллаж: Главред, фото: facebook.com/yatsenyuk.arseniy

В августе 2024 года украинский политик Арсений Яценюк сообщил трагическую для его семьи новость - ушла из жизни его старшая сестра Алина. Женщина 6 лет боролась с онкологией.

Лишь спустя месяц после смерти близкого человека Яценюк решился поделиться печальными подробностями. Так в интервью для издания "Гордон" он рассказал, что у Алины была саркома 4 стадии.

"Это одна из самых злокачественных опухолей. У нее была четвертая стадия саркомы, которую диагностировали почти шесть лет назад. Человек при четвертой стадии саркомы, по мировой статистике, живет два, максимум три года. А вообще, бывает так, что это месяцы. Моя Алина почти шесть лет с четвертой стадией саркомы не просто боролась – она за восемь месяцев до смерти еще бегала 5 км", - вспоминает политик.

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Пример Алины и ее борьбы он считает вдохновляющим, поэтому обратился к тем, кто сейчас болеет, и к тем, кто их поддерживает, с просьбой бороться и не опускать руки. "Если бороться и не сдаваться – это пример моей родной сестры, – то можно даже в ожидании того, что максимум проживают год, шесть лет, давать по зубам и бороться за свою жизнь. Мои слова поддержки всем, кто болеет. Я вас очень прошу, не опускайте руки. Вы даже не можете представить, насколько важна жажда к жизни", - говорит Арсений Яценюк.

Кто такой Арсений Яценюк? Арсений Яценюк - украинский политический и государственный деятель. Занимал посты министра экономики в 2005-2006 годах и министра иностранных дел в 2007. В 2007-2008 годах был председателем Верховной рады Украины, в 2014-2016 годах - премьер-министром Украины, сообщает Википедия.

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