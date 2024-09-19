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Известная украинская актриса рассказала, готова ли служить на фронте

Анна Подгорная
19 сентября 2024, 02:30
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Ирма Витовская приняла непростое, но тщательно взвешенное решение.
Ирма Витовская
Ирма Витовская рассказала, почему отказалась от идеи идти на фронт / коллаж: Главред, фото: instagram.com/vitovskavantsa

Украинская актриса Ирма Витовская помогала украинским военным с 2014 года. Когда в страну пришла полномасштабная война она всерьез задумывалась над тем, чтобы уйти добровольцем на фронт.

Об этом артистка рассказала в проекте "Каштан.Интервью". Однако сиюминутному порыву Витовская не поддалась, и сейчас поняла, что приняла правильное решение.

Идти или не идти на фронт для нее не было вопросом убеждений. Актриса отметила, что от такого шага ее отделяет исключительно объективная оценка своего здоровья: она понимает, что чем быть обузой на нуле, она может приносить больше пользы нашим защитникам в тылу. Поэтому от идеи стать добровольцем отказалась в пользу организации благотворительного фонда.

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"Я не пошла в связи с тем, что у меня есть определенные проблемы со здоровьем, и война это ускорила. Я буду неэффективна. Я с вами разговариваю и не вижу четко. У меня есть проблемы с ногами. Я не пробегу, где надо бегать. Я понимаю, что просто не потяну это, но я могу быть эффективной в том, что могу что-то достать, помогать. Я основала фонд, и мы очень много делаем", - отмечает Ирма Витовская.

Кто такая Ирма Витовская?

Ирма Витовская - украинская актриса кино, театра и озвучки. Заслуженная артистка Украины (2016). Служит в Киевском академическом Молодом театре с 1998 года. Активистка, участница благотворительных сборов на нужды украинских защитников и социально-общественной программы "Дети улицы", член движения "StopБіль". Наиболее известна по ролям в сериале "Леся+Рома" и в фильме "Мої думки тихі".

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