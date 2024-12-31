Анна Кошмал сделала неожиданное признание о своем весе - детали

Анна Кошмал ожидает второго ребенка.

https://stars.glavred.info/anna-koshmal-sdelala-neozhidannoe-priznanie-o-svoem-vese-detali-10626491.html Ссылка скопирована

Анна Кошмал поделилась личным / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Анна Кошмал

Читайте подробно:

Анна Кошмал рассказала, как проходит ее вторая беременность

Актриса призналась об изменениях в весе

Украинская известная актриса Анна Кошмал, которая беременна вторым ребенком, призналась, что ее фигура очень изменилась, а также она рассказала сколько килограммов уже набрала.

На своей странице в Instagram Анна сравнила первую и вторую беременности.

видео дня

"С Мишей было +18 кило за всю беременность. Тогда 10 кило ушли за первую неделю после родов, а еще 8 плавно сходили в течение года. Меня полностью устраивало мое тело и вес, поэтому я не обращала на это особого внимания. Надо помнить, что телу нужно минимум 7-9 месяцев на восстановление. Сейчас я уже набрала те же 18, до родов будет больше с весом будет в этот раз", - отметила Кошмал.

Также актриса уточнила, что ее вкусовые предпочтения не изменились, но однажды она попробовал мел на вкус.

Анна Кошмал уже набрала 18 килограммов / фото: скрин instagram.com, Анна Кошмал

"Ничего особенного не хочется. Тот опыт с мелом был самым необычным", - рассказала Анна.

Анна Кошмал попробовала мел во время беременности / фото: скрин instagram.com, Анна Кошмал

Анна Кошмал - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, недавно Анна Кошмал призналась, что публикует фото с мужем только после его разрешения. И, возможно, секрет их крепкого брака в "уединенности от внешнего мира".

А также ранее Кошмал кардинально сменила имидж - артистка показалась с рыжими волосами. Новая прическа была ей очень к лицу, но, по словам Анны, муж не сразу узнал ее.

Вас может заинтересовать:

Кто такая Анна Кошмал? Анна Кошмал - украинская актриса театра, кино и озвучки. Первую всеукраинскую популярность ей принесла роль Жени в сериале "Сваты". На ее счету более 40 ролей. Самые известные работы - "Слуга народу", "Село на мільйон", "Будиночок на щастя", "Великі Вуйки", "Папік 2" и пр.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред