Анна Кошмал сделала неожиданное признание о своем весе - детали

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- Анна Кошмал рассказала, как проходит ее вторая беременность
- Актриса призналась об изменениях в весе
Украинская известная актриса Анна Кошмал, которая беременна вторым ребенком, призналась, что ее фигура очень изменилась, а также она рассказала сколько килограммов уже набрала.
На своей странице в Instagram Анна сравнила первую и вторую беременности.
"С Мишей было +18 кило за всю беременность. Тогда 10 кило ушли за первую неделю после родов, а еще 8 плавно сходили в течение года. Меня полностью устраивало мое тело и вес, поэтому я не обращала на это особого внимания. Надо помнить, что телу нужно минимум 7-9 месяцев на восстановление. Сейчас я уже набрала те же 18, до родов будет больше с весом будет в этот раз", - отметила Кошмал.
Также актриса уточнила, что ее вкусовые предпочтения не изменились, но однажды она попробовал мел на вкус.
"Ничего особенного не хочется. Тот опыт с мелом был самым необычным", - рассказала Анна.
Анна Кошмал - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, недавно Анна Кошмал призналась, что публикует фото с мужем только после его разрешения. И, возможно, секрет их крепкого брака в "уединенности от внешнего мира".
А также ранее Кошмал кардинально сменила имидж - артистка показалась с рыжими волосами. Новая прическа была ей очень к лицу, но, по словам Анны, муж не сразу узнал ее.
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Кто такая Анна Кошмал?
Анна Кошмал - украинская актриса театра, кино и озвучки. Первую всеукраинскую популярность ей принесла роль Жени в сериале "Сваты". На ее счету более 40 ролей. Самые известные работы - "Слуга народу", "Село на мільйон", "Будиночок на щастя", "Великі Вуйки", "Папік 2" и пр.
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