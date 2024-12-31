Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Анна Кошмал сделала неожиданное признание о своем весе - детали

Элина Чигис
31 декабря 2024, 09:41
80
Анна Кошмал ожидает второго ребенка.
Анна Кошмал
Анна Кошмал поделилась личным / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Анна Кошмал

Читайте подробно:

  • Анна Кошмал рассказала, как проходит ее вторая беременность
  • Актриса призналась об изменениях в весе

Украинская известная актриса Анна Кошмал, которая беременна вторым ребенком, призналась, что ее фигура очень изменилась, а также она рассказала сколько килограммов уже набрала.

На своей странице в Instagram Анна сравнила первую и вторую беременности.

видео дня

"С Мишей было +18 кило за всю беременность. Тогда 10 кило ушли за первую неделю после родов, а еще 8 плавно сходили в течение года. Меня полностью устраивало мое тело и вес, поэтому я не обращала на это особого внимания. Надо помнить, что телу нужно минимум 7-9 месяцев на восстановление. Сейчас я уже набрала те же 18, до родов будет больше с весом будет в этот раз", - отметила Кошмал.

Также актриса уточнила, что ее вкусовые предпочтения не изменились, но однажды она попробовал мел на вкус.

Анна Кошмал уже набрала 18 килограммов
Анна Кошмал уже набрала 18 килограммов / фото: скрин instagram.com, Анна Кошмал

"Ничего особенного не хочется. Тот опыт с мелом был самым необычным", - рассказала Анна.

Анна Кошмал попробовала мел во время беременности
Анна Кошмал попробовала мел во время беременности / фото: скрин instagram.com, Анна Кошмал

Анна Кошмал - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, недавно Анна Кошмал призналась, что публикует фото с мужем только после его разрешения. И, возможно, секрет их крепкого брака в "уединенности от внешнего мира".

А также ранее Кошмал кардинально сменила имидж - артистка показалась с рыжими волосами. Новая прическа была ей очень к лицу, но, по словам Анны, муж не сразу узнал ее.

Вас может заинтересовать:

Кто такая Анна Кошмал?

Анна Кошмал - украинская актриса театра, кино и озвучки. Первую всеукраинскую популярность ей принесла роль Жени в сериале "Сваты". На ее счету более 40 ролей. Самые известные работы - "Слуга народу", "Село на мільйон", "Будиночок на щастя", "Великі Вуйки", "Папік 2" и пр.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес новости шоу бизнеса Анна Кошмал
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
В Украине ударит весенняя температура: синоптик назвала дату и области

В Украине ударит весенняя температура: синоптик назвала дату и области

12:12Синоптик
Массированные штурмы ежедневно: командир взвода БпАК рассказал о тактике россиян

Массированные штурмы ежедневно: командир взвода БпАК рассказал о тактике россиян

10:43Украина
Полная капитуляция и отказ от территорий: в ISW назвали цель заявления Лаврова

Полная капитуляция и отказ от территорий: в ISW назвали цель заявления Лаврова

09:47Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Не просто маркировка: почему на колесах пишут "R" - водители будут удивлены

Не просто маркировка: почему на колесах пишут "R" - водители будут удивлены

Знаки зодиака, которые обречены на небывалый успех в 2025 году

Знаки зодиака, которые обречены на небывалый успех в 2025 году

Оля Цибульская прокомментировала развод с мужем: "Просто не делаю"

Оля Цибульская прокомментировала развод с мужем: "Просто не делаю"

"Путин отступит": Огрызко описал сценарий для РФ на 2025, что переиграет войну

"Путин отступит": Огрызко описал сценарий для РФ на 2025, что переиграет войну

Карта Deep State онлайн за 31 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 31 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Последние новости

11:41

Сегодняшняя армия КНДР в Украине - еще "цветочки": эксперт описал новую угрозу

11:39

Новый исторический максимум: курс доллара "подскочил" перед Новым годом

11:25

Спустя 8 лет: завершился бракоразводный процесс Анджелины Джоли и Брэда Питта

11:24

Прорыв российских ДРГ через границу: в ГПСУ прокомментировали ситуацию

11:08

Нашествие дронов с воздуха и моря: Крым содрогнулся от мощных взрывов - детали

Война затянется еще на 2-3 года, есть два сценария ухода Путина из власти – ЯковенкоВойна затянется еще на 2-3 года, есть два сценария ухода Путина из власти – Яковенко
10:45

Кто из путинистов-артистов отправился на концерт Кобзона в 2024 году

10:43

Массированные штурмы ежедневно: командир взвода БпАК рассказал о тактике россиян

10:42

Чем закусывать ром: как пьют напиток истинные ценители

10:40

Младшая дочь Ольги Сумской бросает актерство: "Я вижу, как тяжело"

Реклама
10:34

На лодках на правый берег: враг атакует Херсонщину, ситуация изменилась - СМИ

10:31

"Существует угроза": россияне стремятся достичь окрестностей Харькова

09:47

Полная капитуляция и отказ от территорий: в ISW назвали цель заявления Лаврова

09:43

Впервые в мире: воины ГУР уничтожили российский Ми-8 с помощью морского дрона

09:41

Анна Кошмал сделала неожиданное признание о своем весе - детали

09:27

Армия РФ продвинулась на Курщине: в ISW рассказали подробности

08:45

Карта Deep State онлайн за 31 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

08:28

София Евдокименко показала свой роскошный отдых - Ротару отреагировала

08:16

Взрывы в Киеве и баллистическая угроза: враг атакует Украину ракетами и дронами

08:10

Путин явно покусал Трампамнение

08:02

Реальная оценка: в Пентагоне озвучили правду о потерях войск КНДР на Курщине

Реклама
07:52

"Я счастлива": предательница Ани Лорак готовится стать мамой

07:12

ВСУ восстановили ранее утраченные позиции на трех "горячих" направлениях - ISW

06:30

Россияне содрогнулись от масштабной атаки: дроны ударили по нефтебазе РФ, детали

06:10

Что происходит на фронте к концу года?мнение

05:55

Украину "трусит" почти 8-балльный шторм: когда закончится жесткая магнитная буря

05:00

Какой сегодня праздник 31 декабря 2024 года: как привлечь благополучие в дом

04:35

Как по-другому сказать "подарунок": стоит знать ряд благозвучных синонимовВидео

04:09

Весь год будут преследовать проблемы и трудности: что нельзя делать 31 декабря

03:30

Как правильно открывать шампанское на Новый год: главные правила

03:01

Почему собаки виляют хвостом: ветеринар дала исчерпывающий ответ

02:30

Путин дожмет Лукашенко: экс-глава МИД о вероятности вступления Беларуси в войнуВидео

02:00

Галь Гадот попала в больницу с огромным тромбом на восьмом месяце беременности

01:20

Два-три эсминца сделают залп по России: эксперт о сценарии войны РФ с НАТО

00:45

В Украине для солдат и сержантов упростили получение офицерских званий

30 декабря, понедельник
23:54

Потери под Покровском за сутки достигли почти 500 человек: какая ситуация на фронте

23:23

Юрий Горбунов высказался по кума Потапа: "Как ему жить"

23:18

Имеете ли вы лидерские качества: тест по картинке для тех, кто не боится правды

22:56

"Мне сказали 2 источника": Гордон - о "завершении" войны 30 декабря

22:53

Будут ли отключать свет на Новый год: в Раде расставили все точки над "і"

22:30

Зеленский уволил заместителя Ермака и руководителей двух ОГА: что известно

Реклама
22:17

Какая главная ошибка зимних поездок: совет механика, который сохранит двигатель

22:03

Нечесаная Екатерина Бужинская "засветилась" без макияжа

21:55

РФ накапливает силы для прорыва: какие угрозы появились для Херсона и Запорожья

21:44

Напиток моментально избавит от похмелья: простой рецепт

21:43

Едва сдерживал эмоции: чувствительный украинский стих от военного после пленаФото

21:38

Почему мед никогда не портится: неочевидный ответ удивит многих

21:20

Вывод войск ВСУ с Курщины: эксперт ответил, отдаст ли Зеленский приказ

21:00

Чтобы не разозлить Зеленую Змею: каких цветов лучше избегать в новогоднюю ночь

20:45

Путин продолжает наступать: в 2025 году Европа может изменить помощь УкраинеЭксклюзив

20:22

Обнимаются и плачут: военные впервые увидели и услышали родных после пленаФотоВидео

Новый год 2025
Кому повезет в 2025 годуПочему мы пьем шампанское на Новый годКакие цвета не стоит надевать на Новый год 2025В каких цветах одежды встречать 2025 год
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряКак сказать на украинском "Сочельник"Что символизируют 12 блюд украинского РождестваКогда колядуют, щедруют и посевают в Украине
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Рецепты на Новый год
Райское блюдо на Новый год 2025 - быстро и вкусно"Оливье" и рядом не стояло: новый рецепт шикарного салата "Веночек"Бомбический картофель на Новый годШикарный рецепт мяса на новогодний стол
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять