Анна Кошмал раскрыла главный секрет своего таинственного брака

Звезда "Сватов" призналась, как ей и мужу удалось прийти к успешным отношениям.

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Анна Кошмал личная жизнь - звезда "Сватов" рассказала про успешный брак / коллаж: Главред, фото: instagram.com/smorkovkina

Украинская актриса Анна Кошмал замужем уже 7 лет, воспитывает 5 летнего сына Мишу и абсолютно счастлива в браке. При этом ее загадочного Ивана видели только самые близкие - поклонники не знают, как выглядит возлюбленный звезды.

По словам Кошмал, скрытность - решение ее супруга, которое она уважает. Вероятно, это и есть один из секретов их крепких отношений - уединенность от внешнего мира, отметила артистка в своем интервью для шоу "Ближче до зірок".

"Он не хочет, это его желание. А я это поддерживаю. Это мое право, личные границы. Я открытый человек, но есть вещи, в которые я не готова пускать других. Публикую фото только с его разрешения", - рассказала Анна.

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Также она призналась, что она и Иван из тех пар, о которых говорят: "Противоположности притягиваются". Супруги дополняют друг друга - любовь и мир создают в их семье идеальную для обоих партнеров атмосферу.

"Я могу помечтать и "вижу цель, не вижу препятствий", а вот мой муж мне говорит: "Возвращайся на землю, надо понимать, что есть такие и такие вещи". Я для него, как успокоительное, и всегда говорю, что все будет хорошо и мы со всем справимся. То есть мы друг для друга незаменимы. Уверена, что на этом держатся самые успешные браки", - признается Анна Кошмал.

Кто такая Анна Кошмал? Анна Кошмал - украинская актриса театра, кино и озвучки. Первую всеукраинскую популярность ей принесла роль Жени в сериале "Сваты". На ее счету более 40 ролей. Самые известные работы - "Слуга народу", "Село на мільйон", "Будиночок на щастя", "Великі Вуйки", "Папік 2" и пр.

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