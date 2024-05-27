Анна Кошмал раскрыла главный секрет своего таинственного брака

Украинская актриса Анна Кошмал замужем уже 7 лет, воспитывает 5 летнего сына Мишу и абсолютно счастлива в браке. При этом ее загадочного Ивана видели только самые близкие - поклонники не знают, как выглядит возлюбленный звезды.
По словам Кошмал, скрытность - решение ее супруга, которое она уважает. Вероятно, это и есть один из секретов их крепких отношений - уединенность от внешнего мира, отметила артистка в своем интервью для шоу "Ближче до зірок".
"Он не хочет, это его желание. А я это поддерживаю. Это мое право, личные границы. Я открытый человек, но есть вещи, в которые я не готова пускать других. Публикую фото только с его разрешения", - рассказала Анна.
Также она призналась, что она и Иван из тех пар, о которых говорят: "Противоположности притягиваются". Супруги дополняют друг друга - любовь и мир создают в их семье идеальную для обоих партнеров атмосферу.
"Я могу помечтать и "вижу цель, не вижу препятствий", а вот мой муж мне говорит: "Возвращайся на землю, надо понимать, что есть такие и такие вещи". Я для него, как успокоительное, и всегда говорю, что все будет хорошо и мы со всем справимся. То есть мы друг для друга незаменимы. Уверена, что на этом держатся самые успешные браки", - признается Анна Кошмал.
Кто такая Анна Кошмал?
Анна Кошмал - украинская актриса театра, кино и озвучки. Первую всеукраинскую популярность ей принесла роль Жени в сериале "Сваты". На ее счету более 40 ролей. Самые известные работы - "Слуга народу", "Село на мільйон", "Будиночок на щастя", "Великі Вуйки", "Папік 2" и пр.
Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:
Ранее стало известно, что украинская певица и победительница Евровидения-2016 Джамала в третий раз стала мамой. Артистка показала первое фото младенца, раскрыла его пол и имя.
Также Народная артистка Украины, актриса Ольга Сумская рассказала, почему не нашла себе "богатого мужа" и открыла правду о браке с актером Виталием Борисюком.
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