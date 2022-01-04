Анатолий Анатолич жестко прошелся по концерту российского КВН

Анатолий Анатолич раскритиковал российский КВН / instagram.com/anatoliyanatolich/

Известный украинский ведущий Анатолий Анатолич жестко прошелся по юбилейному концерту российского КВН, которому в 2021 году исполнилось 60 лет. Он был просто шокирован большим количеством политической пропаганды на сцене.

Анатолий Анатолич в Instagramотметил, что хотел посмотреть на свои любимые команды КВН, но был очень разочарован политическими шутками.

"КВН - это просто позор, а все, кто участвует в этом - откровенные мерзавцы, потому что это абсолютно ангажированное политически пропагандистское мероприятие. Грустно, конечно. Раньше КВН был другим, а сейчас это просто днище", - сказал он.

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Ведущий также показал несколько видео с выступлений команд. На одном из которых пошутили о том, что СССР может возродиться. При этом в зале разразились аплодисменты.

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В другом ролике участник команда РУДН из Кении со сцены закричал "Крым - наш", чем развеселил пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова.

Напомним, в конце июля Анатолий Анатолич показал, что его жена родила ему третьего ребенка в сети популярных роддомов Исида.

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