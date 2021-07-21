Amazon снимает сериал по роману Сыны Ананси Нила Геймана

Ананси / кадр из тс Американские боги 1:08

Нил Гейман стал со-сценаристом сериала Сыны Ананси - истории про одного из древних богов, упомянутых в Американских богах.

Как сообщает Variety, Сыны Ананси - не сиквел и не спин-офф Американских богов, которые снимались каналом Starz. Это самостоятельная история, которой занимается Amazon Studios, которая блестяще экранизировала Благие знамения (Нил Гейман и Терри Пратчетт).

В центре сюжета нового сериала - парень по имени Чарли Нэнси, который узнает, что его пропавшый и нынче умерший отец - на самом деле был Ананси - бог-трикстер, жестокий языческий бог, которому поклонялись в Африке, и который в Америку попал, когда туда свозили рабов... А еще, как оказалось, у героя есть брат, который делает его жизнь гораздо интереснее, сложнее и опасней - в конце-концов - они же полубоги.

Сам писатель выступит одним из сценаристов телеадаптации. Всего запланировано шесть эпизодов, а съемки начнутся в конце 2021 года в Шотландии.

В книге события начинались в США - как будет в сериале - пока что неизвестно.

Ананси напрямую связан с другим романом Геймана Американские боги, где был другом Одина и был им предан. Но авторы предупреждают, что сериалы нигде пересекаться не будут из-за ситуации с проектом на Starz.

Напомним, что сериал Благие Знамения продлили на второй сезон, несмотря на то, что первый сезон полностью охватил события оригинальной книги.