Официально: сериал Благие знамения продлили на второй сезон

Благие знамения 2 сезон / кадр из сериала

Amazon заказала второй сезон драматической адаптации книги Нила Геймана и Терри Пратчетта По вселенной Благие знамения.

Как сообщает Deadline, Amazon приняли официальное решение продлить Благие знамения на 2 сезон, но он не будет портить сюжет книги и первых 8 серий.

В сериале Благие знамения: милые и точные пророчестива Агнессы Псих будет всего 6 серий.

Майкл Шин и Дэвид Теннант вернутся к ролям ангела Азирафаэля и демона Кроули.

Съемки второго сезона начнутся позже в этом году в Шотландии.

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В новом сезоне будут исследованы сюжетные линии, выходящие за рамки оригинального исходного материала.

"Находясь на Земле с "Начала" и после предотвращения Апокалипсиса, Азирафаэль и Кроули возвращаются к легкой жизни среди смертных в лондонском Сохо, когда неожиданный посланник представляет удивительную тайну", - говорится в описании сюжета.

Нил Гейман, который имеет большой контракт с Amazon Studios, продолжает работать исполнительным продюсером и будет участвовать в создании шоу вместе с исполнительным продюсером Дугласом Маккинноном, который также вернется к режиссуре.

Роб Уилкинс, Джон Финнемор и руководитель комедии BBC Studios Productions Джош Коул также будут исполнительными продюсерами, а Финнемор будет соавтором сценария вместе с Гейманом.