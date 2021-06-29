Официально: сериал Благие знамения продлили на второй сезон

Мини-сериал Благие знамения на Amazon сделали обычным, и начали готовить его продолжение.
Amazon заказала второй сезон драматической адаптации книги Нила Геймана и Терри Пратчетта По вселенной Благие знамения.
Как сообщает Deadline, Amazon приняли официальное решение продлить Благие знамения на 2 сезон, но он не будет портить сюжет книги и первых 8 серий.
В сериале Благие знамения: милые и точные пророчестива Агнессы Псих будет всего 6 серий.
Майкл Шин и Дэвид Теннант вернутся к ролям ангела Азирафаэля и демона Кроули.
Съемки второго сезона начнутся позже в этом году в Шотландии.
В новом сезоне будут исследованы сюжетные линии, выходящие за рамки оригинального исходного материала.
"Находясь на Земле с "Начала" и после предотвращения Апокалипсиса, Азирафаэль и Кроули возвращаются к легкой жизни среди смертных в лондонском Сохо, когда неожиданный посланник представляет удивительную тайну", - говорится в описании сюжета.
Нил Гейман, который имеет большой контракт с Amazon Studios, продолжает работать исполнительным продюсером и будет участвовать в создании шоу вместе с исполнительным продюсером Дугласом Маккинноном, который также вернется к режиссуре.
Роб Уилкинс, Джон Финнемор и руководитель комедии BBC Studios Productions Джош Коул также будут исполнительными продюсерами, а Финнемор будет соавтором сценария вместе с Гейманом.