"Алку встречаем с сухарем и горчицей": россияне вызверились на гуляющего в Париже с детьми Галкина

Известный российский юморист Максим Галкин, который категорически не принял путинскую агрессию против Украины и выступает активно против российско-украинской войны, вместе со своими детьми Елизаветой и Гарри посетил в Париже парк развлечений "Диснейленд". И выложил соответствующие фото в Instagram.
Небольшая часть подписчиков порадовалась за Галкина и за его детей. Но множество людей начали изрыгать желчь и издеваться над ситуацией. Кому-то сперва показалось, что у Лизы и Гарри невеселый взгляд. Но большинство начала глумиться над тем, что юморист с детьми пошли в "Диснейленд" без матери – супруги Галкина, легендарной советской эстрадной певицы Аллы Пугачевой, которая срочно улетела в столицу страны-агрессора России – Москву – на похороны своего старого друга, модельера-кутюрье Валентина Юдашкина.
"У детей грустные глаза. Дети должны общаться со сверстниками", "Поистрепался, только зубы остались от прежней холеной жизни", "А где фото с Аллой?", "А чего жена то не прилетела? Детей жалко − лишили Родины", "О, Галкин в Париже! А мы тут Алку встречаем с сухарем и горчицей", − подытожил он.
Смотрите видео о том, как Пугачева уехала из России:
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