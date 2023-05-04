"Алку встречаем с сухарем и горчицей": россияне вызверились на гуляющего в Париже с детьми Галкина

Максим Галкин прогулялся с детьми в парижском парке аттракционов - в то же самое время Алла Пугачева срочно улетела в Россию.

https://stars.glavred.info/alku-vstrechaem-s-suharem-i-gorchicey-rossiyane-vyzverilis-na-gulyayushchego-v-parizhe-s-detmi-galkina-10467778.html Ссылка скопирована

Максим Галкин и Алла Пугачева с детьми / instagram.com/maxgalkinru

Известный российский юморист Максим Галкин, который категорически не принял путинскую агрессию против Украины и выступает активно против российско-украинской войны, вместе со своими детьми Елизаветой и Гарри посетил в Париже парк развлечений "Диснейленд". И выложил соответствующие фото в Instagram.

Небольшая часть подписчиков порадовалась за Галкина и за его детей. Но множество людей начали изрыгать желчь и издеваться над ситуацией. Кому-то сперва показалось, что у Лизы и Гарри невеселый взгляд. Но большинство начала глумиться над тем, что юморист с детьми пошли в "Диснейленд" без матери – супруги Галкина, легендарной советской эстрадной певицы Аллы Пугачевой, которая срочно улетела в столицу страны-агрессора России – Москву – на похороны своего старого друга, модельера-кутюрье Валентина Юдашкина.

"У детей грустные глаза. Дети должны общаться со сверстниками", "Поистрепался, только зубы остались от прежней холеной жизни", "А где фото с Аллой?", "А чего жена то не прилетела? Детей жалко − лишили Родины", "О, Галкин в Париже! А мы тут Алку встречаем с сухарем и горчицей", − подытожил он.

видео дня

Смотрите видео о том, как Пугачева уехала из России:

Вас могут заинтересовать такие новости: