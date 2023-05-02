"Мумия возвращается": Алла Пугачева шокировала новым имиджем

Немолодая российская певица Алла Пугачева сверкнула бедрами перед камерой.

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Алла Пугачева / instagram.com/alla_orfey

Певица Алла Пугачева, которая после масштабного вторжения войск Путина в Украину сбежала из РФ и отказалась поддерживать войну, сейчас проживает в Израиле.

Туда приехал российский дизайнер Игорь Гуляев. Он опубликовал новое фото Аллы Борисовны.

Перебравшись в Израиль, Алла Пугачева словно остановила время.

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Немолодая российская певица сверкнула бедрами перед камерой. На знаменитости была черная толстовка свободного кроя, высокие сапоги на тракторной подошве и кепка в тон. Судя по снимку, артистка восседала в кресле посреди сада.

Алла Пугачева / Игорь Гуляев

Поклонники поспешили оставить комментарии под публикацией в соцсети.

"Мумия возвращается", "Алла становится похожа на Людмилу Марковну Гурченко", "Ну и фото. А чего здесь сидите скучаете?", - пишут россияне.

Однако многим понравился новый стиль Пугачевой.

"Стильная, любимая и родная", "Всегда роскошна", "Наша королева", - написали в соцсети.

Смотрите видео о том, как Пугачева уехала из России.

Ранее сообщалось, что российская актриса и ярая поклонница путинского строя Яна Поплавская, известная по роли Красной шапочки в детском фильме времен СССР, высказалась об Алле Пугачевой, посоветовав ей отдыхать и не содержать всех многочисленных родственников. Она заявила, якобы Пугачева будет петь "в доме престарелых".

Также глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру государства-агрессора с просьбой проверить певицу Аллу Пугачеву на предмет финансирования Вооруженных сил Украины.

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