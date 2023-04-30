Алла Пугачева выдвинула Максиму Галкину особые требования по своим похоронам

Смерть Примадонны стала будничной темой для обсуждения в семье Пугачевой и Галкина.

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Алла Пугачева рассказала Максиму Галкину, как хочет быть похоронена / instagram.com/maxgalkinru

Примадонне Алле Пугачевой недавно исполнилось 74 года. Несмотря на отличный внешний вид и доступ к лучшим медицинским технологиям мира, певица все же не вечна - она болеет сахарным диабетом и подагрой, у нее стенокардия и стенты в сосудах сердца. Поэтому вопрос о том, что будет после ее смерти, в семье она поднимала самостоятельно - Максим Галкин имеет четкие инструкции на случай ее внезапной кончины.

Подробности хранятся в строжайшем секрете, как дела семейные, однако широкой публике стали известны распоряжения Пугачевой насчет ее погребения. По крайне мере так утверждает Джордж Ровалс, ее бывший приятель и стилист, в интервью для росСМИ.

В частности он отметил, что после смерти Примадонны не будет помпезных церемоний с сотнями людей, которые желают проститься. Пугачева распорядилась о максимально закрытой церемонии без посторонних глаз.

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Также Ровалс сообщил, что место захоронения Аллы Пугачевой будут держать в тайне, поэтому на погребении будут присутствовать лишь самые близкие. По его предположению, это задумано, чтобы избежать паломничества к могиле Примадонны, а также предотвратить возможный наплыв вандалов.

"Она не умрет никогда. Если она и исчезнет из этого мира, то все равно она живая будет для нас. Но мы никто не будем знать, где она будет похоронена. И это будет правильно, чтобы никто не ходил и не осквернял ее могилу", - сообщает стилист.

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Ранее сообщалось, что российская актриса и ярая поклонница путинского строя Яна Поплавская, известная по роли Красной шапочки в детском фильме времен СССР, высказалась об Алле Пугачевой, посоветовав ей отдыхать и не содержать всех многочисленных родственников. Она заявила, якобы Пугачева будет петь "в доме престарелых".

Также глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру государства-агрессора с просьбой проверить певицу Аллу Пугачеву на предмет финансирования Вооруженных сил Украины.

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