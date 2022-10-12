Александр Педан показал редкое фото своей "гранатовой" жены

Шоумен с супругой вместе уже практически два десятка лет.
Украинский шоумен и телеведущий Александр Педан - примерный семьянин. Его связывают крайне теплые отношения с дочерью-подростком, а с женой Инной он представляет один из самых крепких союзов украинского шоу-бизнеса.
Педан активно освещает свою жизнь в социальных сетях, однако его супруга - не частая "гостья" на его страничках. Недавно шоумен отпраздновал со своей возлюбленной гранатовую свадьбу - 19 лет совместной жизни.
В честь этого Александр на своей странице в Instagram опубликовал редкое фото с Инной, на котором целует свою возлюбленную в щеку. "Мы с Инной Педан 19 лет вместе! Люблю безгранично. Утром мама поздравила нас с гранатовой свадьбой. Еле вспомнил, что гранат - это такой фрукт. Мне все написали, что гранатовая свадьба в честь драгоценного камня. Спасибо вам! И моей гранатовой жене", - подписал снимок ведущий.
Александр и Инна Педан познакомились еще в школе, но отношения завязались лишь в университете. В 2003 году пара поженилась, а в 2005 родился их первенец - дочь Валерия. Через 11 лет на свет появился их второй совместный ребенок - сын Марк.
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