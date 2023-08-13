Лариса Долина резко ответила критикам своих "модных" образов.

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67-летняя Долина показала дряблое тело и набросилась на людей / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Поклонница путинского режима Лариса Долина не стесняется появляться на публике в экстремальных одеяниях и нарывается на критику.

67-летняя певица, судя по всему, не стыдиться своего уже не молодого тела и регулярно подвергается нападкам, пишут росСМИ.

Пользователи сети возмущены, что одевается Долина не по возрасту, и советуют ей уже выбирать более подходящие наряды.

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Певица долго молчала, но в конце концов не выдержала и выступила с гневной тирадой.

Долина обозвала их снобами, завистниками и закомплексованными людьми. Также она заявила, что вольна одеваться, как пожелает.

"У меня красивые ноги и хорошая фигура. И не надевать короткие юбки только из-за того, что мне 67? Зависть — это грех!", - возмутилась Долина.

Лариса Долина / скриншот

Ранее мы писали, что скандальная певица Лариса Долина, которая поддерживает войну РФ против Украины, продемонстрировала свое лицо крупным планом перед выходом на сцену. На опубликованных кадрах она показала "мешки" под глазами огромных размеров.

Также сообщалось, что Лариса Долина, которую все чаще критикуют за внешний вид, "взорвалась" гневной канонадой в адрес ненавистников. 67-летняя певица заявила, что ей нравится молодежный стиль и она не будет прятать фигуру под свободной одеждой.

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