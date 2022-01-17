45-летняя звезда сериала Клон показала пышные ягодицы в игривом костюме чертенка

Джованна Антонелли показала фигуру в соблазнительном наряде / instagram.com/giovannaantonelli

Бразильская актриса Джованна Антонелли, известная отечественному телезрителю по роли Жади в сериале Клон, показала соблазнительный образ игривого чертенка.

45-летняя артистка находится в прекрасной физической форме. Ее подтянутое тело позволяет надеть любой, даже самый откровенный наряд.

Этим своим преимуществом и воспользовалась Антонелли, чтобы продемонстрировать игривый лук.

На своей странице в Instagram артистка предстала перед фанатами в образе соблазнительного чертенка - облегающем боди с вырезом до талии, колготках и сапогах-чулках с поясом. Весь костюм ярко-красного цвета. На голове у Антонелли - милые маленькие рожки, а сзади к пышным ягодицам прикреплен длинный хвост.

"Рада с вами познакомиться! Надеюсь, вы догадались, как меня зовут..."- подписала интригующий кадр актриса.

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Джованна Антонелли в соблазнительном костюме чертенка / instagram.com/giovannaantonelli

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