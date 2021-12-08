Надя Дорофеева в образе развратной чертовки посетила с мужем вечеринку-оргию

Необычный праздник организовала всемирно известная украинская клипмейкерша Таню Муиньо.
Певица Надя Дорофеева с супругом Владимиром Дантесом посетила костюмированную вечеринку в честь Дня рождения украинского клипмейкера Таню Муиньо.
Гости мероприятия нарядились в наряды нечисти - чертей и чертовок. Оформление зала для вечеринки было соответствующим - в красных тонах, в пятнах искусственной крови и воздушных шарах в виде языков пламени.
Вечеринка прошла с караоке, выпивкой и развратными танцами на пилоне.
Для праздника Надя Дорофеева выбрала красно-черный облегающий комбинезон, лаковую портупею и дьявольские рога в стиле диснеевской Малифисенты.
Дантес надел более скромный черный костюм и маленькие красные рожки.
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Ранее финалистка Танцев со звездами в купальнике засветила голые ягодицы на трескучем морозе.
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