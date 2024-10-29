236 путинистов: еще четыре российских артиста попали в "черный список" Минкульта

Путинисты поплатились за свои поступки.

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Российские артисты, которые попали в "черный список" Минкульта / коллаж: Главред, фото: instagram.com/, Эдгард Запашный, Екатерина Гусева

Кратко:

Минкульт обнародовал обновленный список российских артистов-путинистов

Что сделали эти артисты

Министерство культуры и информационной политики Украины внесло в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности, таких российских артистов: Екатерину Гусеву, Сергея Кабайло, Эдгара Запашного и Аскольда Запашного.

На сайте Минкульта Украины уже появился приказ и всего в этом списке уже 236 человек.

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Отметим, Екатерина Гусева известна ролью в сериале "Бригада", она поддерживает террористическую политику Кремля и заявляет, что мир наступит, когда победит Россия. Путинистка появляется не только на пропагандистских мероприятиях, но и ездила на временно оккупированные украинские территории с так называемыми "гуманитарными" миссиями.

А вот заслуженный артист РФ Сергей Кабайло является членом партии "Единая Россия" и в диком восторге от террористического вторжения России в Украину.

Братья Запашные, которые выступают и руководят в "Великом Московском государственном цирке", публично поддерживают нападение РФ на Украину и распространяют пропагандистские методички Кремля.

Что такое "черный список" Минкульта Украины? Список лиц, создающих угрозу нацбезопасности Украины (неформально упоминается в украинских СМИ как "черный список" Министерства культуры Украины) — список лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины, составленный Министерством культуры Украины на основании обращений СБУ, СНБО или Нацсовета ТВ и радио. Пребывание лица в этом списке означает введение в действие против него определенных ограничений.

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