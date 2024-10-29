236 путинистов: еще четыре российских артиста попали в "черный список" Минкульта

Кратко:
- Минкульт обнародовал обновленный список российских артистов-путинистов
- Что сделали эти артисты
Министерство культуры и информационной политики Украины внесло в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности, таких российских артистов: Екатерину Гусеву, Сергея Кабайло, Эдгара Запашного и Аскольда Запашного.
На сайте Минкульта Украины уже появился приказ и всего в этом списке уже 236 человек.
Отметим, Екатерина Гусева известна ролью в сериале "Бригада", она поддерживает террористическую политику Кремля и заявляет, что мир наступит, когда победит Россия. Путинистка появляется не только на пропагандистских мероприятиях, но и ездила на временно оккупированные украинские территории с так называемыми "гуманитарными" миссиями.
А вот заслуженный артист РФ Сергей Кабайло является членом партии "Единая Россия" и в диком восторге от террористического вторжения России в Украину.
Братья Запашные, которые выступают и руководят в "Великом Московском государственном цирке", публично поддерживают нападение РФ на Украину и распространяют пропагандистские методички Кремля.
Что такое "черный список" Минкульта Украины?
Список лиц, создающих угрозу нацбезопасности Украины (неформально упоминается в украинских СМИ как "черный список" Министерства культуры Украины) — список лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины, составленный Министерством культуры Украины на основании обращений СБУ, СНБО или Нацсовета ТВ и радио. Пребывание лица в этом списке означает введение в действие против него определенных ограничений.
Последние новости шоу-бизнеса
Как сообщил Главред, композитора Константина Меладзе и его брата певца Валерия Меладзе проверят на финансирование ВСУ. Глава ФПБК страны-террориста РФ Виталий Бородин заявил, что у Меладзе нет четкой позиции насчет вторжения РФ в Украину.
А также на сольном концерте в Москве Ани Лорак перепутала куплеты в песне, что стало настоящим позором, ведь профессиональные артисты такого не допускают. Предательница утверждает, что она была очень растрогана от преданности жителей страны-оккупанта, поэтому и не сдержала эмоций.
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