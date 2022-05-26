Пропутинский циркач Эдгард Запашный наехал на Потапа и Настю Каменских

Пропагандисту стало обидно за Долину и Баскова, а украинских детей ему не жаль.
Циркач, фанат больших кошек и путина Эдгард Запашный одобряет убийство мирных жителей Украины и всецело поддерживает военное вторжение рф в Украину.
Воинствующий рашист и любитель выдергивать слова из контекста решил сверкнуть остроумием и ответить Алексею 'Потапу' Потапенко на выпад украинского музыканта в сторону "бывших коллег" - Народного артиста Украины Баскова, одесситки Долиной и пр. Им Потап пообещал, что призовет их к ответу, если они однажды встретятся за кулисами, за то, что они одобряют войну в Украине и геноцид украинцев.
Запашный, очевидно, долго не мог найти, к чему придраться, поэтому решил "уколоть" украинского музыканта и его супругу тем, что им запретили выступать в россии 50 лет.
"На сегодняшний день на него, на его супругу, такую же хайпожорку, Настю Каменских составлен протокол, ограничивающий их въезд на территорию россии в течение следующих 50 лет. Если это ограничение снимут, то у Потапа появится возможность купить билеты на концерты Олега Газманова и, может быть, после этого зайти за кулисы и попросить у него автограф", - заявил циркач.
Грустит ли Потап без автографа рашиста Газманова, пока не известно.
Читайте также"Я готов его сжечь": российский комик признался, что хочет сделать с паспортом РФ
Ранее российская актриса Лия Ахеджакова, которая неоднократно высказывалась в поддержку Украины и открыто осуждала преступные действия путина, прокомментировала пожизненное заключение российского оккупанта Вадима Шишимарина.
Другие новости:
- Звезда "Сватов" радуется, что в России больше не будет зарубежного кино
- 67-летний отец Тины Кароль отправился защищать Украину
- "Концертная деятельность подходит к концу": Шевчук заявил, что группа ДДТ сворачивает работу