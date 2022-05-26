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Пропутинский циркач Эдгард Запашный наехал на Потапа и Настю Каменских

26 мая 2022, 04:50

Пропагандисту стало обидно за Долину и Баскова, а украинских детей ему не жаль.

Эдгард Запашный наехал на Потапа за угрозы в адрес рашистстких артистов / Коллаж

Циркач, фанат больших кошек и путина Эдгард Запашный одобряет убийство мирных жителей Украины и всецело поддерживает военное вторжение рф в Украину.

Воинствующий рашист и любитель выдергивать слова из контекста решил сверкнуть остроумием и ответить Алексею 'Потапу' Потапенко на выпад украинского музыканта в сторону "бывших коллег" - Народного артиста Украины Баскова, одесситки Долиной и пр. Им Потап пообещал, что призовет их к ответу, если они однажды встретятся за кулисами, за то, что они одобряют войну в Украине и геноцид украинцев.

Запашный, очевидно, долго не мог найти, к чему придраться, поэтому решил "уколоть" украинского музыканта и его супругу тем, что им запретили выступать в россии 50 лет.

"На сегодняшний день на него, на его супругу, такую же хайпожорку, Настю Каменских составлен протокол, ограничивающий их въезд на территорию россии в течение следующих 50 лет. Если это ограничение снимут, то у Потапа появится возможность купить билеты на концерты Олега Газманова и, может быть, после этого зайти за кулисы и попросить у него автограф", - заявил циркач.

Грустит ли Потап без автографа рашиста Газманова, пока не известно.

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Ранее российская актриса Лия Ахеджакова, которая неоднократно высказывалась в поддержку Украины и открыто осуждала преступные действия путина, прокомментировала пожизненное заключение российского оккупанта Вадима Шишимарина.

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