Жестко предали: актриса сериала "Воронины" бьется в истерике из-за решения продюсеров

Мария Ильюхина из Ворониных жалуется на продюсеров сериала.

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Маша из Ворониных жалуется на продюсеров ситкома / Коллаж Главред, фото Instagram/ maria_iliukhina

Российская актриса Мария Илюхина закатила истерику, ведь ее не пригласили сниматься в продолжении ситкома Воронины, в котором она долгое время играла девочку Машу.

Актриса в свои 19 лет успела выйти замуж и родить ребенка. К слову, на странице ее молодого мужа в Instagram можно рассмотреть террористический символ Z, а также флаг террористической России.

Муж Маши из Ворониных - Z-патриот / Скриншот Instagram/ lesharov_18

На своей странице в Instagram, актриса жалуется подписчикам, что на ее роль ищут другую актрису. "В этом сериале я росла. В этом сериале прошло всё моё детство и отрочество. В этот сериал, а в частности, в своего персонажа "Машу Воронину", я вложила всю свою любовь и душу, создала этот образ. А кто-то решил всё это перечеркнуть", - жалуется она.

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О чем сериал Воронины "Воронины" — российский комедийный сериал, адаптация американского ситкома "Все любят Рэймонда" с 1 по 10 сезоны, оригинальный российский ситком с 11 по 24 сезоны. По данным Википедии, телесериал не имеет строгой сюжетной линии, а потому считается классической "ситуационной комедией". Транслировался с 16 ноября 2009 года по 3 октября 2019 года на телеканале СТС.

Актриса утверждает, что с ней поступили очень подло. "Насколько подло поступили, сделав это у меня за спиной. Это настолько сильное предательство, которое невозможно объяснить и понять. Я ни в коем случае не заканчивала свою актерскую деятельность, пошла обучаться на специальность, которая тесно связана с кино, для того, чтобы расширять свой кругозор и набираться ещё больше опыта в этой сфере", - жалуется Ильюхина.

По ее словам, она не собирается молчать, а будет через соцсети добиваться этой роли. "Не собираюсь молчать и терпеть такое отношение к себе", - добавляет она.

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Напомним, в США произошло жуткое убийство, которое совершил брат российской актрисы Катерины Волковой, которая сыграла в российском ситкоме "Воронины".

Американские СМИ сообщают, что 37-летний Леонид Волков не просто убил своих сожителей, а расчленил их тела и пытался уничтожить все улики.

Ранее российский актер Георгий Дронов, известный благодаря ролям в ситкомах Воронины и Саша+Маша, в интервью для BalasanyanChannel назвал геноцид украинцев подвигом российских солдат.

Рашистский артист пустился в пространственные рассуждения о величии борьбы оккупантов за воображаемую "денацификацию" Украины. Он недвусмысленно одобрил военную политику РФ.

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