Звезда сериала Воронины поддержал войну в Украине, за что фанаты назвали его полудурком

Георгий Дронов поддержал войну в Украине и лишился фанатов / imdb.com

Российский актер Георгий Дронов, известный благодаря ролям в ситкомах Воронины и Саша+Маша, в интервью для BalasanyanChannel назвал геноцид украинцев подвигом российских солдат.

Рашистский артист пустился в пространственные рассуждения о величии борьбы оккупантов за воображаемую "денацификацию" Украины. Он недвусмысленно одобрил военную политику РФ.

"В нашей стране много патриотов: солдаты и офицеры защищают Донбасс, не жалея своей жизни. Я за денацификацию Украины, ведь знаю, что нацизм там есть", - заявил Дронов.

У российского сериала, где он сыграл главную роль недалекого Кости Воронина, было много поклонников и среди украинской аудитории. Однако после его рашистских высказываний от него отвернулись и многие российские фанаты.

В Twitter Дронова сравнили с его персонажем - актер показался себя глупым, малообразованным человеком без принципов и ценностей:

Ещё один гондон нарисовался pic.twitter.com/FcH3ZLsjyJ — Калитка в пустоте?⚪ ?? (@Fuckstrot83_2) June 30, 2022

"Я знал ,что он не играет дебила в сериалах недоразвитого - он такой и есть. Как дюжев ЧМО".

"Латентный нацист".

"Бли-и-и-ин, ну почему и Костя Воронин тоже оказался дураком!?!?"

"Идиот. Он знает...В голове у него нагажено. Это знаю я. Теперь".

"Играет полудурков в мыльных сериалах. Как оказалось не играет..."

"Да уж. Сидел бы в своих идиотских сериалах и вдохновенно играл дурака! Нет, вылез в реальность и показал, что в жизни тоже дурак".

"Гаденыш! Знает он! Вранье без границ!"

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Напомним, ранее украинская актриса Анна Кошмал, которая сыграла роль Жени в популярном сериале "Сваты" рассказала, общается ли она со своими российскими коллегами по сериалу, которые, к слову, так и не поддержали Украину в безжалостной войне с Россией.

Пророссийскую сторону принял и актер украинского происхождения Сергей Гармаш - уроженец Херсона посетил оккупированную рашистами родину в знак своей "человеческой позиции".

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