Актер Сергей Гармаш примкнул к оккупантам в захваченном Херсоне / скриншот

Российский актер Сергей Гармаш, который родился в Херсоне, вернулся во временно оккупированный город.

Целью приезда артиста называют "восстановление работы" Херсонского областного академического музыкально-драматического театра имени Николая Кулиша, где он начинал свою актерскую деятельность, сообщают Telegram-каналы и росСМИ.

"Не ради пиара, а потому что это его человеческая позиция", – цитируют пропагандистские росСМИ слова представителя актера.

"Приехал на родину, в Херсон, наш с вами общий друг и один из любимых актеров всей России Гармаш Сергей Леонидович. Сказал, что он подключится к восстановлению работы нашего театра", – заявил фейковый "глава" военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо.

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