Российского актера признали террористом и экстремистом

Алексею Панину теперь возвращение на террористическую родину заказано.

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Алексей Панин даже получил новый паспорт / Колллаж Главред, фото Instagram/alexeypanin

Публичное осуждение войны в Украине и террориста Путина, которое для российского актера Алексея Панина вылилось в уголовное дело "о призывах к терроризму", теперь набрало новых "высот".

По данным пропагандистского телеграмм-канала Mash, Алексея Панина признали террористом и экстремистом. "Актера внесли в список Росфинмониторинга, сообщает ведомство", - написали пропагандисты.

Алексея Панина признали экстремистом:

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Алексей Панин стал террористом / Скриншот Mash

В чем суть закона об иноагентах в Грузии Проект "О прозрачности иностранного влияния" Грузии часто сравнивают с российским законом "об иноагентах". Согласно грузинскому законопроекту, организациями, проводящими интересы иностранной силы, являются: непредпринимательские (некоммерческие) юридические лица; вещатели; владельцы СМИ, источником более 20% общего дохода которого в течение календарного года является "иностранная сила". Одним из спорных положений законопроекта является статья, согласно которой Минюст Грузии может провести мониторинг для "выявления организации, проводящей интересы иностранной силы или для проверки выполнения какого-либо требования" закона. Основанием для мониторинга может стать письменное заявление, которое, по сути, является доносом. Все международные партнеры Грузии призывают Тбилиси отказаться от утверждения законопроекта, повторно внесенного на рассмотрение в парламент. В прошлом году документ отозвали после двух дней массовых протестов и столкновений демонстрантов с силовиками. 15 апреля скандальный закон начал рассматривать парламент: во время обсуждения подрались депутаты. Оппозиция опасается, что принятие закона навредит евроинтеграции Грузии.

Ранее Алексея Панина объявили в розыск в РФ, и реакция актера на такую новость явно не совпала с предположениями страны-агрессора. В первую очередь он порадовался за путина.

Также Алексей Панин засветился в крепких объятиях Верки Сердючки во время концерта артистки в Испании. Актер вышел на сцену в футболке с антипутинским лозунгом.

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