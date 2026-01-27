Звезда "Танцев со звездами" после операции признался, что с ним происходит

Кратко:
На прошлой неделе украинский танцор Женя Кот напугал поклонников кадрами из больницы - с перебинтованной головой он рассказал в социальных сетях, что перенес операцию. Хирургическое вмешательство артист долгое время откладывал, но теперь решил, что пора это изменить. Правда, причину операции Кот раскрывать не стал.
Вместе с женой Евгений появился на днях на красной дорожке. На его голове красовалась шапка, что вызвало вопросы у корреспондента Люкс ФМ. Тогда танцор раскрыл карты.
"Это простая операция на ушах. Надо было удалить один хрящ, который начал разрастаться. Я уже очень давно должен был это сделать. И январь вот более свободный. И понятно, что когда хрящ подрезается, то форма уха меняется. Поэтому чтобы они не были разными - подровняли немного. Это была операция нужная и эстетическая", - рассказал Евгений Кот.
О персоне: Евгений Кот
Евгений Кот - украинский хореограф, режиссер-постановщик, участник и победитель шоу "Танцюють всі!" и "Танці з зірками", режиссер-постановщик номеров для шоу "Х-фактор" и "Україна має талант" на телеканале СТБ. Актер первого плана 3d-шоу "Барон Мюнхгаузен" и "Вартові мрій". Судья проекта "Україна має талант" 2021, сообщает Википедия.
