Звезда "Танцев со звездами" после операции признался, что с ним происходит

Анна Подгорная
27 января 2026, 02:02
Женя Кот раскрыл причину, которая привела его на стол хирурга.
Женя Кот
Женя Кот сейчас - танцор раскрыл детали операции / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kot_jenya

Кратко:

  • Евгений Кот перенес операцию
  • Позже артист раскрыл правду о своем состоянии

На прошлой неделе украинский танцор Женя Кот напугал поклонников кадрами из больницы - с перебинтованной головой он рассказал в социальных сетях, что перенес операцию. Хирургическое вмешательство артист долгое время откладывал, но теперь решил, что пора это изменить. Правда, причину операции Кот раскрывать не стал.

Вместе с женой Евгений появился на днях на красной дорожке. На его голове красовалась шапка, что вызвало вопросы у корреспондента Люкс ФМ. Тогда танцор раскрыл карты.

"Это простая операция на ушах. Надо было удалить один хрящ, который начал разрастаться. Я уже очень давно должен был это сделать. И январь вот более свободный. И понятно, что когда хрящ подрезается, то форма уха меняется. Поэтому чтобы они не были разными - подровняли немного. Это была операция нужная и эстетическая", - рассказал Евгений Кот.

Женя Кот после операции
Женя Кот после операции / фото: instagram.com/kot_jenya
Женя Кот с женой
Сейчас Женя Кот выходит на публику в шапке / Скриншот YouTube

О персоне: Евгений Кот

Евгений Кот - украинский хореограф, режиссер-постановщик, участник и победитель шоу "Танцюють всі!" и "Танці з зірками", режиссер-постановщик номеров для шоу "Х-фактор" и "Україна має талант" на телеканале СТБ. Актер первого плана 3d-шоу "Барон Мюнхгаузен" и "Вартові мрій". Судья проекта "Україна має талант" 2021, сообщает Википедия.

шоу-бизнес Евгений Кот новости шоу бизнеса
