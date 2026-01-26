Катя Кузнецова заговорила про отношения после расставания с россиянином - детали

Актриса не скрывает, что окружена вниманием мужчин.

Екатерина Кузнецова отношения / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Екатерина Кузнецова

Екатерина Кузнецова рассказала о личной жизни

Какого мужчину она ищет

Известная украинская актриса Екатерина Кузнецова раскрыла, что сейчас происходит в ее личной жизни. Звезда в эфире "Ранок у великому місті" рассказала, что не остается без внимания поклонников.

В прошлом году актриса рассталась с россиянином Максимом Аплиным. Пара была вместе 8 лет. Несмотря на выход из продолжительных отношений, Екатерина не собирается надолго оставаться в одиночестве. Знаменитость готова принимать ухаживания и ходить на свидания.

Екатерина Кузнецова / фото: instagram.com, Екатерина Кузнецова

"Могу, конечно, что-то у меня периодически происходит, но из-за плотного графика не всегда. Но мне приятно: много внимания, много цветов, подарков. Я не без внимания", — рассказала звезда.

Екатерина поделилась, что не имеет четких критериев для своего будущего избранника. Актрисе кажется, что ключевое значение для начала отношений имеет химия, которая возникает между людьми.

"Кто угодно, меня спрашивают: "Каким он должен быть?". Это все условности, должен быть химический состав, который происходит в момент", — высказала мнение Кузнецова.

Екатерина Кузнецова биография / фото: instagram.com, Екатерина Кузнецова

Екатерина Кузнецова — личная жизнь

Личная жизнь Екатерины Кузнецовой долгое время была связана с актером Евгением Прониным, однако их брак в 2015 году распался спустя всего полгода из-за разных политических взглядов. С 2017 года актриса состояла в отношениях с бизнесменом Максимом Аплиным. После начала полномасштабного вторжения пара окончательно покинула РФ и переехала в Испанию. Их отношения закончились в 2025 году.

О персоне: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова - украинская актриса театра и кино, звезда российского сериала "Кухня". Она родилась 12 июля 1987 года в Киеве. Отец — футболист, заслуженный мастер спорта Олег Кузнецов, мать — украинская легкоатлетка Алла Борисенко. Как пишет Википедия, Кузнецова мечтала стать оперной певицей, но решила поступать в театральный. В 2022 году, после начала полномасштабного вторжения России в Украину, она выехала из РФ, выступив с критикой и осуждением российского военного вторжения в Украину.

