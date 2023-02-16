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Звезда Танцев со звездами после 2-месячного исчезновения рассказала о болезни

16 февраля 2023, 20:06
Юлия Сахневич призналась, что ей предстоит тяжелый путь восстановления после приобретенного хронического недуга.
Юлия Сахневич, Позитив, Алексей Завгородний
Юлия Сахневич исчезла на два месяца из-за подкосившегося здоровья / instagram.com/juli_sakhnevych

Украинская танцовщица и хореограф Юлия Сахневич запомнилась зрителям дикой энергетикой и яркими образами в танцевальном шоу Танцы со звездами. В проекте она участвовала трижды - с актером Павлом Вишняковым, ведущим Даниэлем Салемом и рэпером Позитивом. Также она занимается тренерской деятельностью с детскими танцевальными коллективами.

Ранее ее социальные сети пестрели танцами и стильными фотосессиями, но в ноябре 2022 года Сахневич просто испарилась из медиапространства. Чтобы прекратить о себе слухи и пересуды, танцовщица рассказала на своей странице в Instagram, куда исчезла.

Юлия призналась, что полгода назад пережила несколько приступов отека Квинке и "заработала" хроническую крапивницу. Все это время она работала над тем, чтобы сберечь свое здоровье. Что оказалось очень непростой задачей.

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Хореограф показала, как выглядит сейчас, но отметила, что путь к полному восстановлению очень неблизкий.

"Мои последние полгода были совсем не такие мимишные как эта милая фотка... Мне пришлось бороться с собой и своим телом, пытаться побороть темный лес аллергологии. Я довела свой организм до хронической крапивницы после 3-го рецидива Квинке, получила длительное лечение и поиски причины – куча лекарств и гормональных препаратов! Врачи, разводившие руками, сверху еще медикаментозная аллергия... Уже 6 месяц лечения. Поэтому на все ваши интригующие вопросы ответ таков: сейчас - этап восстановления тела, веса и здоровья, осознания и переоценки себя", - поделилась своей историей Юлия Сахневич.

Юлия Сахневич
Юлия Сахневич исчезла на два месяца из-за подкосившегося здоровья / instagram.com/juli_sakhnevych

Ранее украинская актриса Анна Саливанчук рассказала об операции, которая ей предстоит после сильного падения - уже в больнице ей диагностировали сотрясение мозга и перелом носа, а результаты анализов показались врачам подозрительными.

Также латвийская певица Лайма Вайкуле показала свои настоящие волосы без парика - после слухов о рецидиве онкологии артистке приписывают различные симптомы, вплоть до облысения.

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